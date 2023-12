Vola il Pontedera, vince a Olbia per 3 a 0. Si allunga la scia di successi dei granata

OLBIA

OLBIA (4-4-2): Rinadi; Arboleda, Bellodi (36’ st Palomba), Movolese, Montebugnoli; Zallu, Zanchetta (15’ st Contini), Dessena (26’ st Mameli), Biancu (26’ st La Rosa); Scapin (1’ st Nanni), Ragatzu. A disp: Palmisani, Van der Want, Incerti, Mordini, Belloni, Fabbri, Gennari. All. Greco

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Espeche, Martinelli, Calvani; Perretta, Ignacchiti, Benedetti (33’ st Fossati), Angori; Delpupo (21’ st Guidi), Ianesi (41’ st Salvadori); Nicastro (33’ st Selleri). A disp: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice. All. Canzi

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Marcatori: 11’ pt autorete Zanchetta (O); 4’ st Delpupo (P), 23’ st Ianesi (P)

Note: ammoniti Nicastro, Scapin, Dessena, Selleri, Ianesi; angoli 7 a 5

OLBIA - C’è tanta sostanza nel 3-0 con il quale il Pontedera è tornato a tasche piene dalla Sardegna. Intanto quello di Olbia è il quarto successo esterno stagionale, consecutivo, nonché sesto, sempre di fila, se si aggiungono i due exploit di Coppa. Ormai anche lontano dal Mannucci i granata sanno imporsi. E’ anche l’ottava gara (su 18) chiusa con un clean sheet, ritrovato dopo due turni, ed è la prima vittoria con un scarto così ampio al Nespoli, terreno ostico per il Pontedera, che prima di quello di ieri aveva trionfato appena 3 volte in 20 traversate. Infine, perché con una partita del girone d’andata ancora disputare la squadra di Canzi è salita a quota 29 punti e se venerdì sera farà bottino pieno anche con la Carrarese girerà con soltanto un punto in meno (32 contro 33) rispetto alla stagione-record passata, ma in un girone ben più competitivo di quello scorso. E ieri, contro la sua ex squadra, il tecnico del Pontedera ha festeggiato la 50esima presenza sulla panchina granata ritrovando due attaccanti sui quali sa di poter fare affidamento: Delpupo – che dalla Sardegna, sponda Cagliari, è arrivato in estate – e Ianesi. I due hanno segnato, ripetendosi insieme dopo essersi divisi il 2-0 al Sestri Levante nella prima di campionato, rompendo così un lungo digiuno. A spianare la strada al successo stagionale numero 8 ci aveva pensato comunque Zanchetta, autore di un retropassaggio avventato all’alba del match che ha sorpreso Rinaldi fuori dai pali. Con l’equilibrio saltato, l’Olbia ha dovuto subito spingere, ma a dire il vero là dietro Espeche e compagni non hanno dovuto soffrire a contenere le velleità di Ragatzu, Biancu e compagnia. Nella ripresa una transizione conclusa alla perfezione da Delpupo con un sinistro nell’angolino alla destra di Rinaldi scagliato centralmente dal limite dell’area ha messo il sigillo già dopo pochi minuti, imitato nel cuore della frazione dal perfetto diagonale da sinistra del "gemello" Ianesi. E il Pontedera vola...

Stefano Lemmi