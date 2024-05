Volano anche le azzurre. Juniores di nuovo seconde. La Carrarese femminile si mantiene ad alti livelli

Se la prima squadra della Carrarese sta tracciando la via a livello di risultati si può ben dire che il movimento femminile azzurro stia tenendo il passo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la formazione Juniores è arrivata seconda in campionato. "E’ un piazzamento che attesta la continuità del nostro lavoro – commenta l’allenatrice Francesca Angelini – che ci consente di competere ai massimi livelli ormai da cinque anni. I risultati rappresentano un aspetto importante ma non inglobano nella sua interezza la nostra ’mission’, che comprende lo sviluppo delle abilità relazionali e la capacità di condividere l’esperienza sportiva come un momento di crescita personale. La nostra metodologia è volta a creare le condizioni perché ogni singola componente possa rendere al meglio delle sue possibilità così da consentire alle qualità di ciascuna di produrre un benefico effetto anche all’interno del gruppo".

"Tra staff e ragazze – continua Angelini – c’è grande sintonia e partecipazione. La forte valorizzazione del rapporto umano si sta rivelando una ricetta giusta perché incontra l’interesse delle famiglie e facilita il passaparola favorendo la crescita costante di adesioni. Tutto ciò ci riempie d’orgoglio così come ci gratificano le convocazioni in Nazionale di due nostre giocatrici. Pensiamo che possano essere il preludio ad altre chiamate nelle varie selezioni nazionali delle nostre atlete come premio alle loro qualità ma anche al nostro lavoro. Il mio operato nello specifico è facilitato dalla possibilità concreta di attingere all’Under 15 diretta dalla new entry Marco Antonioli che si è perfettamente calato nella parte con una valorizzazione delle risorse a disposizione utile anche a consentire un più veloce adattamento alla categoria superiore. Queste ragazze si meriterebbero la soddisfazione suppletiva di alzare un trofeo, magari in Coppa Toscana, che ripagherebbe dei molti sacrifici di questi anni di programmazione".

"Il nostro modello – aggiunge la responsabile tecnica Valentina Buttini – si avvale di un’integrazione qualificata di risorse umane che si è rivelata assolutamente azzeccata. Mi riferisco al tecnico Antonioli e al preparatore atletico Alice Pergolari per l’Under 15, al tecnico Francesca Angelini e al preparatore atletico Fabrizio Nista per la Juniores. Il connubio fra tutto lo staff ha creato un ambiente sereno e idilliaco nel quale divertirsi che esprime appieno il nostro motto: solo attraverso il divertimento c’è apprendimento".

Gianluca Bondielli