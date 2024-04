Volata salvezza in Seconda. La Riolese vuole il 3° posto

Resta un solo verdetto nell’ultima giornata del girone M di Seconda Categoria e riguarda la retrocessione. Infatti il Bagnacavallo (foto) è già certo del secondo posto ed è già alla finale playoff, visto che ha 10 punti di vantaggio sul Vita, quinto ma escluso per il troppo divario. Lottano per il terzo posto (hanno entrambe a 45 punti) Vis Faventia e Riolese con la prima favorita in caso di arrivo in parità per il vantaggio (1-0 e 2-1) nello scontro diretto. Il Faventia ospita il San Rocco, già salvo, mentre la Riolese fa visita al Bagnacavallo. Nella zona calda, c’è lo scontro diretto tra Conselice e Real Voltanese: in caso di parità retrocederanno entrambe, chi vince conserva una minima speranza di playout nel caso il San Potito perdesse a Bagnara, squadra che, però, non ha più obiettivi concreti. Ultima giornata anche per il girone N senza più nulla da chiedere: già retrocesse Godo e San Zaccaria, già promosso il Vecchiazzano e già alla finale playoff Marina e San Pancrazio, con la prima certa del secondo posto. Programma Seconda Categoria (26ª giornata, domani ore 15,30). Girone M: C. Guelfo-Palazzuolo, Bagnacavallo-Riolese, Bagnara-S. Potito, B. Tuliero-Only Sport, C. Erika-Vita, Conselice-R. Voltanese, Vis Faventia-San Rocco. Classifica: Only Sport 57; Bagnacavallo 52; Riolese, Vita, Faventia 45; Palazzuolo 37; C. Guelfo 36; B. Tuliero 33; C. Erika 32; Bagnara 30; S. Rocco 26; S. Potito 24; Conselice, R. Voltanese 15. Girone N: Dep. Roncadello-S. Pancrazio, F. Zarattini-Real, Fiumanese-Marina, Gs Romagna-Vecchiazzano, Godo-Low Street, S. Zaccaria-St. Rossa, Valmontone-P. Fuori. Classifica: Vecchiazzano 66; Marina 58; S. Pancrazio 55; Low Street 42; Fiumanese 40; Gs Romagna 38; F. Zarattini 37; Real 35; St. Rossa 33; P. Fuori 30; Valmontone, Dep. Roncadello 22; Godo 12; S. Zaccaria -3.

u.b.