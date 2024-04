Volley A2 femminile. San Giovanni si rinforza con la centrale Polesello

Altro rinforzo importante per San Giovanni, in vista della prossima stagione. Arriva la centrale Giulia Polesello a rinforzare un roster sempre più competivivo per la prossima A2 femminile di volley. Giulia, originaria di Roma, si unisce così alle veterane Claudia Consoli e Sveva Parini nel creare un reparto di centrali di primo livello. "A vent’anni Giulia Polesello ha già maturato esperienze importanti – spiega la società marignanese – È cresciuta nel rinomato vivaio del Volleyrò Casal Dè Pazzi, ha conseguito cinque titoli regionali, due scudetti U14 e U17 e brillanti performance azzurre. Con la nazionale italiana U16 ha conquistato un argento europeo nel 2018, confermando il suo giovane talento a livelli internazionale e dunque è una giocatrice di sicuro spessore. Come dimostrano anche i numeri dell’ultimo torneo in A2 con Melendugno: 169 punti in 26 presenze, 95 muri vincenti e 23 ace nello scorso campionato". Anche la giocatrice conferma ambizioni e buoni propositi: "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono entusiasta".

Luca Pizzagalli