Volley b1 femminile. La Liberi e Forti scivola e rischia. Diventa complicata la salvezza

United Volley Pomezia

3

Liberi e Forti Firenze

0

UNITED VOLLEY POMEZIA: Corvese 16, Frasca 15, Viglietti 3, Palermo 10, Liguori 12, Oggioni 1, Biagini L. All. Tarquini.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Costamagna 7, Toccafondo 4, Galli 4, Degli Innocenti 7, Sacchetti 16, Goretti 2, Alberti, Becucci, Migliarini, Coluccini L. All. Vannini.

Arbitri: Cardaci e Sacrini.

Parziali: 25-13, 25-22, 25-21.

Netta sconfitta per la LIberi e Forti Firenze che piomba, purtroppo, in zona retrocessione e dovrà puntare necessariamente a vincere le ultime due gare, confidando che le romane del Fonte Nuova, principale anche se non unica concorrente per la salvezza, ora con un punto in più delle fiorentine, non facciano altrettanto. Il match col Pomezia è iniziato nel peggiore dei modi, finendo addirittura peggio. Sabato prossimo, trasferta a Pontedera contro un sestetto anch’esso a caccia di punti pesanti.

Ma. Fi.