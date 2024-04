Volley D femminile playoff. Disastro Rainbow, crollo a Imperia. La promozione diventa un rebus

Per una di quelle purtroppo non infrequenti ’amnesie’ accusate in trasferta, la Rainbow Spezia esce con le ossa rotte dal Palazzetto di Imperia: un netto ko (3-0, parziali 25-20, 25-15, 25-16) che lascia adito a ben poche recriminazioni in casa spezzina. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca a coach Francesco Merello, anche perché il prossimo (e penultimo turno) vede le spezzine in casa della capolista Albisola, in un match decisivo per le sorti della promozione in serie C. Rainbow La Spezia: Cuffini, Zonca, Posati, Guidi, La Mattina, Rossi, Ciappei, Albertini, Perchiazzi, liberi Pilli e Tonarelli. All. Merello; vice Carro Diacinti. Risultati della 4ª giornata dei playoff di Serie D femminile: Scuola Pallavolo Carasco-Sabazia Vadogateway 1-3; Albisola-Genova si gioca mercoledì 8 maggio. Classifica: Albisola 16, Rainbow 15, Sabazia 14, Imperia Volley 13, Scuola Pallavolo Carasco Ge 8, Genova Volley 3.