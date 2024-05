Volley femminile Under 16. Un’emozione Unica per il titolo regionale

La rappresentativa giovanile Under 16 della società Unica (progetto di volley giovanile che unisce Consolini Femminile San Giovanni e Riccione Volley) è campione regionale di categoria. Un risultato prestigioso e storico giunto dopo una netta vittoria (3-0) in finale fuori casa contro Sassuolo. "Siamo molto contenti del percorso di questo gruppo. Si tratta di giocatrici classe 2008 e 2009, che nel loro percorso giovanile hanno davvero già vinto molto – spiega Alessandro Zanchi, direttore tecnico del gruppo Unica – Il torneo è territoriale e regionale under 13, con le 2009, under14 territoriale, ora under 16 territoriale e regionale. La prossima stagione si separeranno, per poi ritrovarsi probabilmente tra due stagioni a giocare l’under 18 insieme. Per la prossima stagione oltre alla direzione tecnica del gruppo Unica ripartiremo con un gruppo più giovane, con l’obiettivo di ripercorrere lo stesso cammino tecnico e sportivo". Una vittoria giunta dopo un anno strepitoso (oltre 22 vittorie) grazie a numerosi 3-0 e lasciando pochissimi set alle avversarie: "La nostra partita più dura e combattuta prima della finale – conclude Zanchi – è stata certamente la semifinale regionale contro Parma dove siamo stati capaci di recuperare da un 0-2 ed arrivare al 3-2 (l’unica con 2 set lasciati alle avversarie fino ad oggi ndr) che ci ha aperto le porte della finale".

Luca Pizzagalli