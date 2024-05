Volley. Missione compiuta: Bellaria in B

Dinamo Bellaria in serie B. È questo il verdetto arrivato dopo la sconfitta indolore in casa del Paolo Poggi nell’ultimo turno del girone C di Serie C maschile dell’Emilia Romagna. Nuova promozione dunque per Romagna Banca Bellaria. "Quest’anno non me l’aspettavo – dice il presidente Pozzi –. Abbiamo ringiovanito ulteriormente la squadra e puntavamo a un bel piazzamento, ma i ragazzi mi hanno sorpreso ancora una volta. Sono stati molto bravi. Non è più un sogno ma una realtà. Essere la prima squadra dei tre gironi regionali è un segno tangibile del buon lavoro che parte dai dirigenti e finisce col coinvolgere tutto il settore giovanile". Nell’ultima partita bastava un set per la festa e ne sono arrivati due. Poco male che alla fine a imporsi al tie-break sia stato il Paolo Poggi. Menzione particolare anche al pubblico. Festa per tutti, a partire da uno staff tecnico, quello condotto da Valter Procucci e Claudio De Leonibus, che ha condotto la squadra verso l’obiettivo.