"Voluntas Trequanda vince 1-0 contro lo Staggia: Spitaletta decide la partita"

VOLUNTAS TREQUANDA

1

STAGGIA

0

TREQUANDA – Primo tempo con i rossoblù più propositivi, anche se non particolarmente pericolosi. Al 32’ occasionissima per Boccini, che si presenta davanti a Rossi che in uscita respinge di piede. Nella ripresa al 47’ arriva il gol: lancio in profondità sulla destra per Spitaletta che, appena entrato in area, lascia partire un preciso diagonale che non lascia scampo a Rossi. La Voluntas va vicina anche al raddoppio, ma poi è lo Staggia a salire di tono. I neroverdi si fanno vedere, tuttavia, solo con qualche calcio d’angolo e con alcune punizioni, senza impensierire mai il portiere del Trequanda.