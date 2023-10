X Martiri-Centese finisce in parità. Pontelagoscuro strappa un punto

L’atteso derby a Porotto è finito senza vincitori né vinti, fallita quindi la scalata alle posizioni di vertice della X Martiri e flop parziale della capolista, che non ha approfittato della superiorità numerica nel finale. I padroni di casa aggrediscono la Centese fin dalle prime battute, trovano il vantaggio al 35’. Nel secondo tempo la capolista trova il pareggio dopo pochi minuti con una combinazione tra Pirreca e Bonacorsi, che insacca da sotto misura. Alla mezz’ora con i biancazzurri in dieci, la Centese prova a spingere, ma non riesce ad approfittarne. Anzi, no: "Quaquarelli di testa era riuscito a metterla dentro – commenta rammaricato Lorenzo Pirreca – il portiere si era fatto sfuggire il pallone, ma il direttore di gara ha annullato pensando a una carica al portiere, che non c’era". Il capocannoniere biancoceleste non cerca alibi: "Potevamo fare di più, ma a conti fatti un punto in trasferta non si butta mai via". La pensa allo stesso il direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani: "E’ un buon punto, arrivato al termine di una partita di grande intensità. La Centese si è dimostrata una grande squadra e di non essere in testa per caso, ma anche la mia squadra non è stata da meno. Anche quando siamo rimasti in dieci non ci siamo disuniti e siamo anche riusciti a costruire due occasioni con Bigoni". In parità anche lo scontro diretto in riva al Po, dove il Ponte è riuscito a strappare un punto al Galeazza, che ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più. "E’ stata una partita bella ed equilibrata – è l’analisi del presidente Luca Popolo – con un’altalena di emozioni. A 5’ dal termine il Galeazza ha avuto l’occasione per il 2-3, ma Macchi è stato davvero bravo a dire di no a Tàmmaro". Sembrava un campionato dominato dalla Centese, che però nelle ultime tre giornate ha rallentato il ritmo e tutto si è riaperto.

Franco Vanini