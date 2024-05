X Martiri, il grande giorno. Con un pari può brindare

Dopo appena un anno nella serie inferiore, la X Martiri ha l’occasione per tornare in Promozione, categoria sfumata l’anno scorso ai playout. Alle 16.30 a Porotto è di scena il Persiceto per la finale playoff: chi vince accede alla categoria superiore. La formazione bolognese, allenata dall’ex difensore centrale di Centese e Sant’Agostino Onestini, ha guadagnato questa opportunità vincendo la semifinale disputata a Ravarino: un successo sofferto, arrivato nel secondo tempo supplementare; ancora pochi minuti e sarebbe stata la squadra modenese, meglio classificata in classifica, ad affrontare la X Martiri. Alla partita da dentro o fuori gli uomini di Bolognesi ci arrivano a pieno organico: la settimana di riposo ha permesso infatti di recuperare Giorgio Gessoni, l’uomo che detiene le chiavi del centrocampo, e il giovane Panzetta. In casa biancazzurra si pensa positivo: "Il bilancio con il Persiceto in campionato è positivo – afferma il direttore sportivo Riccardo Alberani – una vittoria a Porotto per 1-0 e un pareggio a reti bianche a San Giovanni. In entrambe le gare il Persiceto mi aveva fatto una buona impressione: squadra solida, quadrata, fisicamente prestante. Attenzione poi al loro centravanti Luppi, un attaccante che ha messo a segno 11 gol e può risolvere in qualsiasi momento. E’ uno che sposta gli equilibri". La X Martiri in campionato ha dimostrato quest’anno di essere stata inferiore solo alla Centese, mentre ha lasciato le briciole alle avversarie. Dopo la retrocessione la formazione biancazzurra ha cambiato pelle, con la partenza di Pagani e Marongiu, ma la dirigenza porottese ha saputo allestire una squadra competitiva, oggi ad un passo dal traguardo. Franco Vanini