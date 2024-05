X Martiri, Riccione possibile rivale: "Vogliamo arrivare fino in fondo"

Se prevarrà il criterio della vicinanza geografica il prossimo avversario della X Martiri, nella semifinale regionale play off, dovrebbe essere il Riccione, mentre nell’altro si sfiderebbero PGS Formigine e i piacentini della Sannazarese. Intanto a Porotto si godono il momento, domenica è stata una giornata di festa: i biancazzurri a Meldola si sono imposti nel finale contro l’Edelweiss Jolly, una vittoria di misura che allunga la striscia positiva: vittoria nella finale del girone con il Persiceto e poi con la formazione forlivese. "E’ stata una partita molto equilibrata – è l’analisi del direttore sportivo Riccardo Alberani – abbiamo avuto la meglio noi grazie a una difesa migliore e a un pizzico di fortuna in più. Nel senso che ci siamo equivalsi a livello di occasioni, noi siamo stati più concreti". Match winner, così come con il Persiceto, Fabio Bigoni. E dire che non doveva giocare. "E’ vero aveva un problema al tallone, ma ha stretto i denti". Ci dice qualcosa in più di Bigoni? "Ha 25 anni, è con noi da 9 anni. Ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile, con promozione dalla Seconda alla Prima categoria. E’ stato anche mio compagno di squadra, io difensore centrale, lui centrocampista. Io poi ho dovuto lasciare per via dei troppi infortuni. Da allora Fabio è molto migliorato: abbiamo avuto la pazienza di aspettarlo e lui ci sta ripagando". Il ripescaggio è più vicino? "Le possibilità ci sono, ma ne avremo la certezza solo a fine giugno o vincendo i play off regionali. Si va avanti fino al 1° giugno, per quanto ci riguarda siamo pronti: vogliamo arrivare fino in fondo". Una curiosità: Riccione ha attirato l’attenzione dei media nazionali, tra cui il TG1, per il progetto "A lezione di fair play" della "Scuola Genitori Sportivi della società riminese, importante nel percorso di crescita societario perché rafforzano la convinzione che i genitori non sono solo spettatori, ma veri e propri pilastri nella crescita sportiva e personale dei loro figli.

Franco Vanini