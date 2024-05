X Martiri, semifinale da vincere col Riccione: "Ripescaggio? Vogliamo arrivare in fondo"

Seconda tappa verso la promozione per la X Martiri. La squadra di Porotto alle 18.30 a Cotignola, in provincia di Ravenna, affronterà il Riccione nella semifinale regionale, formazione riminese che ha eliminato i bolognesi della Valsetta Lagaro con il minimo scarto. E’ stato un match equilibrato, sofferto, a tratti spigoloso in cui il Valsetta Lagaro ha fatto valere la sua prestanza fisica sulle palle inattive e le rimesse laterali, mettendo in difficoltà l’avversario. La rete partita al 61’ firmata da Urbinati, che ha sfruttato una respinta del portiere su tiro in area di Olivieri. La X Martiri ha vinto anch’essa di misura, con gol nel finale di Bigoni, eliminando i forlivesi dell’Edelweiss, a Meldola. "E’ una squadra competitiva, forte soprattutto dalla cintola in su; in particolare bisognerà fare attenzione al centravanti Cremonini – ammonisce il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – che può risolvere in qualsiasi momento, autore peraltro di una tripletta al Bellaria nel derby della riviera". La X Martiri arriva al secondo spareggio play off in fiducia, forte dei due risultati utili consecutivi su Persiceto nella finale play off del girone con il Persiceto e poi ai quarti regionali con l’Edelweiss.

"Siamo al completo, vogliamo arrivare fino in fondo: solo così avremo la certezza del ripescaggio – riprende Alberani – Le indiscrezioni ci dànno già per ripescati, ma non ci fidiamo, visto quello che è successo l’anno scorso con la Centese: vogliamo ottenere la promozione sul campo. Abbiamo una conoscenza superficiale del Riccione, giocheremo comunque le nostre carte. Confido nei miei giocatori".

Franco Vanini