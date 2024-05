X Martiri, spareggio in Romagna. E’ un’altra finale da non fallire

Si giocherà alle 18.30 sul campo neutro di Meldola, sulle colline romagnole, il primo spareggio dei play off regionali della X Martiri. I biancazzurri domenica a Porotto hanno pareggiato 1-1 contro il Persiceto, ma hanno passato il turno (dopo i tempi supplementari) per la migliore classifica del campionato regolare. E’ stata una partita equilibrata, tutti i gol nel primo tempo: in vantaggio i ferraresi con Bigoni e pareggio bolognese con Luppi; nella ripresa il Persiceto è rimasto in dieci, agevolando la X Martiri, che ha amministrato il vantaggio senza rischiare nulla. Dovrebbe scendere in campo la stessa formazione vista a Porotto, l’unico giocatore a rischio è proprio l’autore del gol, Bigoni, che lamenta una fastidiosa tendinite. Ecco l’identikit della formazione avversaria tracciata da Davide Bolognesi: "L’Edelweiss Jolly è una squadra forlivese di grande fisicità – è l’analisi del mister ferrarese – aggressiva, di grande temperamento, temibile in attacco con Sanchez, capo cannoniere della squadra con 17 gol. Siamo carichi, siamo alla vigilia di una partita importante, tutta da gustare. Dopo aver vinto i play off del girone ferrarese il ripescaggio è più vicino, chiaro che vincendo con l’Edelweiss le nostre probabilità si alzerebbero di molto". L’Edelweiss Jolly è una squadra da prendere con le molle, domenica a Martorano si è imposta contro i cesenati del San Vittore. La squadra allenata da mister Simone Bertaccini, alla quale sarebbe stato sufficiente il pareggio e andata sotto 0-2, ha compiuto l’impresa: una rimonta centrata con le reti messe a segno da Simone Valmori nel primo tempo, Natanel Sanchez e Lorenzo Sansoni nel secondo. Con questa vittoria la squadra biancazzurra ha staccato il biglietto per i quarti di finale dei playoff regionali, che la vedrà in lizza con le altre sette vincitrici degli spareggi. In caso di parità, al termine dei tempi regolari e di quelli supplementari, il passaggio alle semifinali sarà deciso con i calci di rigore.

Franco Vanini