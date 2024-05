X Martiri, un pari che fa proseguire il sogno

x martiri

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Berveglieri (96’ Salvi), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni (91’ Pavinato), Panzetta, Manfredini (97’ Veronesi), Gessoni, Evali (91’ Marku). A disp. Ferrigato, Bonaguro, Tolle, Perinelli, Punzetti. All. Bolognesi.

PERSICETO: Tunioli, Cacciapuoti (92’ El Gourche), Marchesi, Zaniboni, Comani (98’ Pigaiani), Cavicchioli (36’st Golisciano), Aiello (92’ Cevolani), Cesari, Luppi, Tagliacollo, Cattabriga. A disp. Desii, Arduini, Santovito, Limongelli, Abadallah. All. Onestini.

Arbitro: Simone Clemente di Ravenna. Marcatori: 17’ Bigoni, 22’ Luppi.

Note: espulso al 74’ Zaniboni.

Ammoniti Meli, Marku, Comani.

In tribuna gli allenatori "Briegel" Govoni e Mottola.

La X Martiri accede ai quarti di finale regionali dopo aver superato, dopo la maratona dei tempi supplementari, il Persiceto grazie a una migliore classifica nella stagione regolare. In settimana si terranno i sorteggi: in lizza ci sono otto squadre per un solo posto.

L’anno scorso la Centese superò il primo turno, eliminata al secondo dallo Junior Corticella, che poi riuscì a salire di categoria; la X Martiri spera di ripercorrerne le orme. Non è stata una gran partita, tuttavia i padroni di casa hanno fatto qualcosa in più. I biancazzurri (ieri in maglia nera) sbloccano il risultato alla prima opportunità. E’ un gol di pregevole fattura. Al 17’ galoppata di Evali sulla corsia sinistra, conquista il fondo, retropassaggio per Bigoni, che trova l’angolo lontano con un tiro di prima intenzione. Il vantaggio dura poco, il Persiceto trova il pareggio a stretto giro di posta. Su corta respinta della retroguardia biancazzurra, raccoglie da fuori area Luppi, che non ci pensa due volte a tirare di prima intenzione di controbalzo e a superare un incerto Aleotti.

Al 38’ Evali è pescato libero in area spalle alla porta, prova a portarsi la palla sul piede forte, ma perde un tempo di gioco e tutto sfuma. Al 40’ progressione irresistibile dello scatenato Evali, slalom in area, davanti al portiere tenta un improbabile tiro di esterno ma senza trovare lo specchio della porta da ottima posizione. Secondo tempo molto meno vivace, con il Persiceto che prende il controllo del centrocampo nonostante le fatiche del turno precedente con il Ravarino, concluso ai supplementari. I bolognesi arrivavano primi su tutte le seconde palle, gli equilibri però si spezzano al 30’, quando un’ingenuità del giovanissimo Zaniboni costa l’espulsione. Sei minuti più tardi, su schema di calcio piazzato, combinazione tra Evali e Gessoni, il suo tiro dal limite sibila vicino al palo. Il risultato non si sblocca, si arriva così ai supplementari. La X Martiri si difende con ordine e dopo 120’ conquista il passaggio del turno.

Franco Vanini