Zacchei costretto dall’Asta a rinviare la vittoria. Foiano fermato all’88’. Dieme fa pari di tacco

FOIANO

1

ASTA

1

FOIANO: Lombardini, Nannoni (72’ Sottili), Tenti, Cacioppini, Fanetti (88’ Mazzi), Bennati, Baccani (65’ Manchia), Verdelli (72’ Moresca), Adami, Biagi, Betti.

All. Zacchei.

ASTA: Anselmi, Di Renzone (87’ Guidarelli), Bardotti (60’ Gianni), Ceccatelli, Bianchi, Grassini, Jrad (96’ Cinelli), Mazza (75’ Curcio), Dieme, Discepolo, Doka.

All. Bartoli.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Reti: 44’ Betti, 88’ Dieme.

FOIANO - Nella prima del carnevale più antico d’Italia, il Foiano subisce lo scherzo dell’Asta. Prima del calcio di inizio è stato effettuato un minuto di silenzio in memoria di Mauro Pasqualini, ex calciatore professionista ed ex giocatore amaranto, venuto a mancare in settimana. Le due squadre si affrontano a viso aperto, proponendo entrambe un calcio offensivo. Fioccano le occasioni da rete allo Stadio dei Pini. Per i senesi la più clamorosa al 33’ quando Doka da ottima posizione impatta male la palla e calcia a lato. Sul finire del primo tempo Tenti calcia un diagonale dalla sinistra, Anselmi respinge male e Betti insacca. Nella ripresa l’Asta attacca, il Foiano difende e si affida ai contropiedi. Fioccano occasioni da entrambe le parti. Adami spreca il possibile 2-0 e così all’88’ ecco la magia di Dieme, abile a deviare di tacco un traversone di Discepolo e battere sul primo palo Lombardini. Pari giusto per quanto visto in campo.