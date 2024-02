Zazzeroni, e il Lunano va

In Prima categoria (girone A) la quinta giornata del girone di ritorno ha partorito una nuova capolista: il Lunano di mister Renzi, seguito ad un punto dall’Avis Montecalvo e a due dalla Nuova Real Metauro. Considerando che l’Atletico Tavullia e l’Osteria Nuova, appaiate al quarto posto, sono distanti dalla capolista di 10 punti è molto probabile che a contendersi la vittoria finale saranno le prime tre. Ha la possibilità di reinserirsi nella griglia playoff la Falco Acqualagna. L’ultimo posto è dell’Usav Pisaurum, penultimo il Santa Veneranda. Lotta aperta per uscir fuori dalla zona playout con 8 squadre (dal terzultimo al settimo posto) raggruppate nel giro di 4 punti. Un campionato tutto da giocare (in palio ci sono ancora 30 punti) anche se verso l’alto la situazione appare più chiara che nella zona bassa.

I numeri. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (38 gol) mentre la difesa meno perforata appartiene alla Nuova Real Metauro (15). Di contro l’attacco più asfittico (16 reti) è dell’Audax Piobbico, la difesa che ha subito più reti (39) è invece quella del Santa Veneranda. Il Pesaro calcio è il team più abbonato ai pareggi (11). L’Usav Pisaurum e il Santa Veneranda sono le squadre che hanno perso più di tutte (10 volte) e non per caso occupano gli ultimi due posti.

Il personaggio. Con un bel gol contro il Peglio (alla mezzora della ripresa) Lorenzo Zazzeroni (classe 1998) ha regalato sabato a sè e al Lunano la vittoria che ha permesso alla squadra di ssalire in vetta: per lui nona marcatura stagionale. Dopo due anni in Promozione con il Valfoglia (ricordiamo la sua doppietta contro il Belvedere) è poi sceso in Seconda categoria nella squadra del Valfoglia Tavoleto (4 stagioni), ora da due anni è a Lunano. Prima punta, ragazzo serio è sempre presente agli allenamenti con grande voglia di migliorare e di crescere.

Marcatori. 11 reti Mema (Avis Montecalvo), 9 Cazzola (Falco Acqualagna), Ordonselli (Santa Veneranda), Bracci (Nuova Real Metauro), Pagliardini e Zazzeroni (Lunano). 8 reti Braccioni (Peglio) ed Giacomelli (Athletico Tavullia); 7 Benvenuti (San Costanzo); 6 Brugnettini (Real Altofoglia), Saltarelli (Avis Montecalvo), Giovanelli (Pesaro Calcio), Saltarelli (A.Montecalvo), Maiorano (Osteria Nuova). Seguono con 5 gol a testa sette calciatori.

La squadra della settimana. 1)Alex Del Gallo (Vadese), 2)Rossi N. (Peglio), 3)Leva (Osteria Nuova), 4) Rosetti (Maior), 5)Di Addario (Avis Montecalvo), 6) Principi (A.Tavullia),7)Corsini (Real Altofoglia), 8)Palazzi (San Costanzo), 9)Di Gennaro (Pesaro Calcio), 10)Zazzeroni (Lunano), 11)Rasponi (Mercatellese). All. Pistarelli (San Costanzo). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Vadese-Real Altofoglia).

Amedeo Pisciolini