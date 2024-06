Zebre al sicuro dietro con Bertacca-Sorbo. Il mediano Granaiola ha detto sì al Camaiore

Sono in aumento le temperature dell’estate... e pure quelle del calciomercato, con tante trattative calde tra cui diverse in via di definizione (o già chiuse)!

In Serie D il Seravezza Pozzi del nuovo tecnico Lucio Brando ha già basi solide con Lagomarsini-Bedini-Benedetti più il jolly 2005 Sforzi. Possibile rimanga pure il 2004 Salerno e alla fine, nonostante le richieste da fuori regione, rimarrà in verdazzurro pure il talentuoso Camarlinghi. Non è invece affatto così scontato che resti il difensore Mannucci (... al suo posto la società verdazzurra sta sondando il terreno per Tommaso Masi, pratese 2002 che era al Real FQ). I nuovi acquisti praticamente chiusi (ma non ancora ufficializzati) dal Seravezza sono Sanzone in difesa e Menghi a centrocampo. Da trovare le "quote" under 2005 e 2006 per sistemare le due fasce mentre davanti l’obiettivo numero uno rimane Tommaso Carcani che però aspetta una chiamata dalla Serie C e che in D è conteso anche dall’Aquila Montevarchi dove lo rivorrebbe l’allenatore Nico Lelli che l’aveva con sé al GhiviBorgo (lì per Carcani 12 i gol fatti).

In Eccellenza i due club più attivi sul mercato sono senza dubbio il Fratres Perignano (che ha ufficializzato pure Giacomo Rossi... e a breve farà lo stesso con Cutroneo, dopo aver già fatto i vari Serafini, Genovali, Viola e Lucaccini oltre a mister Falivena) ed il Mobilieri Ponsacco (che ha già regalato a Macelloni i vari Lampignano, Colombini, ’Leo’ Mancini e Cavallini oltre alla permanenza di Paolo Regoli). Il campionato (anche se poi bisognerà vedere la composizione dei gironi) si prospetta bellissimo, con almeno 6 o 7 squadre attrezzate per poter vincere. Intanto il Cenaia ha ufficializzato Nicola Sena (ex Tuttocuoio, Real FQ e Armando Picchi) come suo nuovo tecnico. Situazioni in divenire in casa Cuoiopelli, Castelnuovo e Massese (dove il nuovo tecnico dovrebbe essere ’Max’ Pisciotta). Il Camaiore intanto ha annunciato come sue prime tre riconferme Barsottini, Zambarda e Da Pozzo, cui seguiranno quelle altrettanto sicure di D’Alessandro, Borgia e Anzilotti. Probabilissime pure quelle di Geraci e di Biagini. Più incerta quella di Amico. Il nuovo acquisto "top" sarà Granaiola, ex pilastro del centrocampo seravezzino. Vicino pure il laterale Bacci del Montecatini. I bluamaranto ora cercano un paio di 2005 in difesa e sull’esterno. Grande fermento anche in casa Viareggio dove la difesa viene blindata col mancino Sorbo, 33enne ex Tuttocuoio, Seravezza e GhiviBorgo che il bianconero l’ha vestito ai tempi dell’Esperia in Lega Pro 1. E dietro rimarrà anche il fortissimo Bertacca oltre ad esser stato preso il terzino sinistro 2003 Leonardo Bertelli (dal Siena). Per le zebre, che hanno rinnovato pure Carpita-Ricci-Sapienza-Benassi-Belluomini-Minichino-Marinai-Chicchiarelli-Brega, vicini Alessio Bianchi in mediana e Morelli in attacco (dove l’idea è prendere anche Alessandro Remedi, cui l’offerta è stata fatta). Il Real Forte Querceta, dopo aver affidato la panchina a Cipolli, lavora sottotraccia e spera di riportare Adornato a guardia della porta bianconerazzurra.

In Promozione il Pietrasanta, dopo il colpaccio Mattiello, la conferma di Della Bona e dei vari Citti-Laucci-Ceciarini-Szabo, saluta Ghelardoni e ora punta a tenere Mengali. Obiettivi Terigi in difesa ed il 41enne fantasista Grassi in uscita da Castelnuovo.

Nel beach soccer super botto della VBS che per la Euro Winners Cup (al via oggi a Nazaré in Portogallo) ha preso Eudin, fenomeno carioca capocannoniere della scorsa Serie A col Catania.

Simone Ferro