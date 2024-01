Zebre contro il Pietrasanta. Faccia a faccia nel derby

Per la quarta volta in stagione va in scena il derby di Promozione tra il Viareggio ed il Pietrasanta (anche se nei tre precedenti stagionali sulla panchina biancoceleste siedeva il viareggino Massimiliano Bucci). Le zebre hanno vinto nell’andata di Coppa 1-0 al “XIX Settembre“ perdendo poi però il ritorno 2-0 (decisiva per i pietrasantini la doppietta di Pinelli) che diede così il passaggio del turno ai biancocelesti. Nel match d’andata di campionato invece il Viareggio s’impose 3-0 allo stadio di Pietrasanta col rigore di Marinai e le reti di Brega e Ceciarini ("L’alligatore" aveva segnato lì anche in coppa). Oggi però è tutta un’altra storia... e un’altra musica. In palio 3 punti chiave per i rispettivi obiettivi: il Viareggio per vincere il campionato (ieri nell’anticipo del sabato lo scontro diretto fra le due principali contendenti al titolo Pontremolese-Cerretese è finito 0-0), il Pietrasanta per salire sul treno playoff. Oggi alle ore 15 al Marco Polo Sports Center arbitra Cristiano Biagini di Lucca, con assistenti di linea Lorenzo Nannipieri di Livorno e Alberto Rugi di Empoli.

Qui Viareggio. Out per stiramento sia Fazzini sia Chicchiarelli e allora Stefano Santini rimescolerà le carte sulla trequarti, dove potrebbe rilanciare il figlio 2005 Matteo. Pesante l’assenza per squalifica del 2004 Sapienza. In dubbio Bertacca e Marinai (malato da sabato scorso) ma entrambi recuperabili.

Qui Pietrasanta. Fuori per squalifica Samuele Ceciarini in mediana ed il 2003 Federico Bonuccelli sulla fascia. Recupera il difensore Togneri ma solo per la panchina. Da valutare Bondielli dato che il centrocampista apuano convive con un problema al piede: in settimana non si è mai allenato. Rientra dalla squalifica Falorni anche se in attacco resta favorito Pinelli per fare coppia con Mengali. Giuseppe Della Bona (che ha fatto 5 punti in 3 gare senza mai prender gol) ha un dubbio per il ruolo di mezzala nel suo 3-5-2.

Le probabili formazioni.

Viareggio (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 Benassi, 5 Benedini, 6 Bertacca, 3 Ricci (’03); 8 Belluomini, 4 Pizza, 10 Minichino; 11 M. Santini (’05); 9 Brega, 7 G. Ceciarini.

Pietrasanta (3-5-2): 1 Citti; 5 Da Prato, 4 Genovali, 3 Laucci; 7 Szabo, 8 Vaselli (’04) (Tragni ’03), 6 Ghelardoni, 10 Fra. Tosi (Bondielli), 2 Lorieri (’04); 9 Mengali, 11 Pinelli (Falorni).