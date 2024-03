Zebre, titolo a un passo. Il Pietrasanta non molla

Sestultima giornata di campionato in Promozione, con Viareggio e Pietrasanta fuori casa.

Qui Viareggio. Partita che potrebbe chiudere virtualmente i giochi in vetta se le zebre dovessero vincerla. In Lunigiana (dove saranno seguiti da tantissimi tifosi, con gli ultras che si sono organizzati in treno) i bianconeri troveranno una Pontremolese in calo che però se vuol tenere aperta la corsa al titolo deve vincere. Arbitrerà Leonardo Burgassi di Firenze, assistito da Giacomo Pieve di Pisa e da Klevis Laci di Empoli. L’allenatore viareggino Stefano Santini è senza Benedini squalificato (ma in difesa rientra Bertacca dopo la sua squalifica) e Pizza (stirato e fuori ancora per 10 giorni). A centrocampo torna però Fazzini che contende la maglia all’acciaccato Chicchiarelli sulla trequarti. "Dopo un momento di calo ora siamo in ripresa, come solidità mentale – dice Santini – ho soltanto un dubbio di formazione". Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 C. Belluomini, 5 Ricci (2003), 6 Bertacca, 3 Sapienza (2004); 8 Benassi, 4 Minichino, 10 Marinai; 11 Fazzini (Chicchiarelli); 9 Brega, 7 G.Ceciarini.

Qui Pietrasanta. Biancocelesti di scena sul sintetico del “Paolo Deste“ contro la San Marco Avenza: terna designata col fischietto Gianluca Boeddu di Prato ed i guardalinee Danilo Barretta di Pistoia e Federico Ficarra di Livorno. "Mi aspetto una partita difficile visto come li ho visti contro il Viareggio fino a che sono stati in 11 contro 11 – commenta il tecnico ’Beppe’ Della Bona, grande ex di turno – noi purtroppo avremo diversi problemi di formazione". Ci sono infatti defezioni dell’ultimo minuto: in difesa problema al polpaccio per Raffaetà e in dubbio c’è Genovali, fuori Mancini in attacco (stirato) ed a rischio pure i giovani Biasci e Salini (entrambi influenzati), in dubbio il duttile Szabo che come Genovali sarà valutato con un test prima della partita odierna. La buona notizia è il recupero di Togneri in difesa. Nella San Marco sono out per squalifica Pasciuti e Conti. Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali (Da Prato), 6 S. Ceciarini, 3 Laucci; 4 Vaselli (2004), 7 Szabo (Fra. Tosi), 10 Ghelardoni, 8 Bondielli, 2 Bonuccelli (2003) (Lorieri, 2004); 9 Mengali, 11 Falorni (Pinelli).