Zenith, corsa bellissima: "Avanti con questo spirito"

Rimanere in serie positiva e difendere la posizione acquisita nei play off. Con questi obiettivi la Zenith Prato si prepara ad ospitare, oggi pomeriggio alle 14.30 al "Chiavacci", il Pontebuggianese. Partita da non prendere sottogamba, malgrado la classifica veda i bluamaranto a quota 31 punti e a 5 lunghezze dagli avversari di giornata. Mancheranno lo squalificato Cela e l’infortunato Bagni, quindi emergenza in difesa per mister Settesoldi. Assente anche Rosi a centrocampo, mentre Mari e Gonfiantini non saranno al 100%. "Arriviamo a questa partita non in perfette condizioni di organico, ma la fiducia nel gruppo rimane invariata – commenta il vice presidente Enrico Cammelli -. Giocheremo contro una squadra ben organizzata, che anche all’andata ci ha fatto soffrire, specie nel secondo tempo. Non sarà una passeggiata. Mi auguro di vedere la migliore Zenith Prato".

Scendendo in Promozione, trasferte insidiose e delicate per le nostre due squadre impegnate nel girone A. Il Maliseti Seano andrà a far visita, alle 15, al Settimello in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per cercare di raggiungere la salvezza, possibilmente provando ad evitare i play out. I fiorentini, con 19 punti, sono al quartultimo posto a 7 lunghezze dai pratesi, penultimi. Il Maliseti, però, ha vinto la scorsa partita e ritrovato un pizzico di fiducia per il prosieguo della stagione: "Sarà una partita fondamentale per noi. Poco altro da aggiungere – commenta il direttore generale amaranto, Simone Bardazzi -. Non sarà facile provare a far punti pesanti contro il Settimello, che nel mercato si è rinforzato e ha infilato negli ultimi tempi degli ottimi risultato. Stanno attraversando un buon momento di forma, ma anche noi ultimamente abbiamo trovato più compattezza". Assenti sicuri, nelle fila pratesi, Llana e Campani.

Il Viaccia, al contrario, per cercare di rimanere al sicuro da inutili patemi d’animo e provare a riavvicinarsi ai piani alti, proverà a dimenticare in fretta lo scivolone di domenica scorsa, andando sul campo della Larcianese, che insegue proprio i biancorossi a quota 22 e a 4 lunghezze di distanza. "Affronteremo una squadra che fino ad ora ha reso molto meno rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia -. Un campo difficile, ma abbiamo l’obbligo di provare a vincere per dimenticare la prestazione di sette giorni fa". Assenti nelle fila pratesi Querci e Bastogi, ma torneranno a disposizione Carlesi e Ferroni.

