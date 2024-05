Zenith da dieci e lode. E adesso testa ai playoff

Geotermica

2

Zenith Prato

10

GEOTERMICA: Rossi, Gadiaga, Romeo, Pavoletti, Mecacci, Pashja, Dussol, Zoncu, Pellegrini, Falchini, Campo. A disp. Bettarini, Pruneti, Bani, Tortorici, Coli, Rexhepi, Puccini, Scottu, Venturi. All. Niccolai.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Bagni, Kouassi, Cela, Rosi, Mari, Falteri, Chiaramonti, Saccenti. A disp. Pellegrini, Mariani, Braccesi, Ciravegna, Buscema, Castiello, Bashkimi, Moretti, Luka. All. Settesoldi.

Arbitro: Macchini di Pistoia.

Reti: 7’ e 26’ Falteri, 11’, 16’ e 40’ Chiaramonti, 30’ e 63’ Kouassi, 38’ (r) e 82’ (r) Pellegrini, 56’ e 67’ Braccesi, 88’ Moretti.

Una straripante Zenith Prato sommerge di reti il già retrocesso Geotermica e chiude al quarto posto nel girone A di Eccellenza a quota 50 punti. Nei play off i bluamaranto dovranno vedersela in trasferta con il Camaiore, terzo classificato, sapendo di avere un solo risultato a disposizione per passare il turno. Ma torniamo alla partita. Match subito in discesa per i pratesi, che al 7’ passano in vantaggio con Falteri. Raddoppio immediato della Zenith Prato con Chiaramonti, che in 5’ realizza una doppietta, portando i suoi sul 3-0. Doppietta anche per Falteri, che al 26’ cala il poker bluamaranto. Alla festa del gol si aggiunge Kouassi alla mezzora con un gran destro all’incrocio. Al 38’ reagisce il Geotermica che beneficia di un calcio di rigore per fallo di mano di Gonfiantini e Pellegrini non sbaglia. Prima dell’intervallo, però, Chiaramonti infila il 6-1 e la personale tripletta con un bel colpo di testa. Nella ripresa la Zenith Prato non toglie il piede dall’acceleratore. I nuovi entrati nelle fila bluamaranto cercano gloria. Braccesi realizza una doppietta fra il 56’ e il 67’. In mezzo anche la seconda rete personale di Kouassi, al 63’, per il momentaneo 9-1. Nel finale altro rigore trasformato da Pellegrini per il Geotermica e poi applausi pure per Moretti, che con una bella conclusione dalla distanza fissa il risultato sul definitivo 10-2.

L. M.