Zenith, domenica da leoni. Annientato il Montecatini

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Moretti, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Gonfiantini, Diffini, Lombardi, Dessi, Macchi, Buscema, Casini, Braccesi. All. Settesoldi.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Citti, Anut, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Coselli, Fanti, Volpi, Ba, Bibaj Ge., Bacci. A disp.: Cortopassi, Torracchi, Lici, Marseglia, Alessiani, Rinaldi, Giulianelli, Fusco, Bibaj G. All.: Tocchini.

Arbitro: Borriello di Pontedera.

Reti: 1’ Rosi, 7’ Bucciantini, 40’ Cela, 49’ Moretti, 50’ Chiaramonti.

La Zenith Prato torna a ruggire e rifila una pesante cinquina casalinga al Valdinievole Montecatini, salendo a quota 16 punti nel girone A di Eccellenza e allontanandosi con decisione dalla zona play out. Partenza in discesa per i bluamaranto, che trovano subito l’1-0 con il tiro a botta sicura di Rosi su perfetto assist di Kouassi. Al 7’ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner Bucciantini è il più veloce ad infilare in rete il pallone con una zampata. Al 27’ si vede il Montecatini con Bibaj, ma Brunelli è attento e salva con i piedi. Al 37’ serve un miracolo di Citti per dire di no al colpo di testa a botta sicura di Chiaramonti. Citti si ripete anche due minuti più tardi, stavolta su Ciravegna. I padroni di casa continuano a spingere e trovano il 3-0 proprio sugli sviluppi del corner con Cela, che stavolta di testa insacca. SI va al riposo con i pratesi avanti di tre reti. Nella ripresa i ragazzi di mister Settesoldi trovano subito il 4-0 ancora dagli sviluppi di un corner: stavolta è Moretti a raccogliere la respinta della traversa per primo dopo la bordata di Saccenti e a depositare il pallone in rete, chiudendo anzitempo il match. Al 50’ c’è gloria anche per Chiaramonti, che pennella un calcio di punizione imprendibile per il portiere avversario e cala la cinquina. Poi la Zenith colpisce anche un palo con Ciravegna. Ma basta e avanza quanto già fatto per annientare il Montecatini.

L. M.