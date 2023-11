Zenith, domenica in salita. Il duello è con Perignano

Si torna in campo per cercare di mettere da parte la catastrofe causata dall’alluvione. Trasferta complicata per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 14.30 i bluamaranto saranno nella tana della capolista Fratres Perignano, che guida il girone assieme alla Cuoiopelli con 17 punti. I ragazzi allenati da Simone Settesoldi, attualmente nelle zone medio basse della graduatoria con 9 punti, si troveranno di fronte anche il miglior attacco del girone, con ben 17 reti segnate (più di 2 a partita di media). "Affronteremo una delle squadre favorite per la vittoria finale. In avanti hanno un giocatore come Shapi che in queste categorie fa il bello e il cattivo tempo – commenta il vice presidente Enrico Cammelli - . Dipende molto da noi. In ogni partita possiamo fare benissimo e al tempo stesso andare in difficoltà quando non dovremmo". Assenti sicuri Macchi e Bucciantini nelle fila della Zenith Prato. Nel girone A di Promozione, invece, a riposo il Viaccia, mentre il Maliseti Seano (nella foto Picchianti), a caccia della prima vittoria, alle 14.30 farà visita al Castelnuovo Garfagnana: "Con tutte le difficoltà che ha affrontato la nostra provincia parlare di calcio è difficile ed è stato impossibile allenarsi - commenta Piero Carovani, allenatore -. Andremo a fare la nostra partita, per provare a ritrovare una gioia sportiva, in un momento in cui si sentirebbe davvero il bisogno di tornare a sorridere, anche solo per un pomeriggio".

L. M.