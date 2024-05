Zenith, missione compiuta. E il sogno può continuare

Cuoiopelli

2

Zenith Prato

3

CUOIOPELLI: Pulidori, Goretti, Bagnoli, Viola, Nardo, Lucaccini, Regoli, Costanzo, Pepa, Benericetti, Bianchi. A disp.: Brogi, Innocenti, Fantini, Guerrucci, Razzauti, Goh, Taverni, Passerotti, Sgherri. All.: Falivena.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bagni, Kouassi, Cela, Lunghi, Ciravegna, Saccenti, Castiello, Casini, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Mariani, Braccesi, Falteri, Mari, Buscema, Gonfiantini, Moretti, Luka. All.: Settesoldi.

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 1’ e 80’ (r) Chiaramonti, 63’ Ciravegna, 64’ Fantini, 93’ Guerrucci.

Per il secondo anno consecutivo la Zenith Prato vince i play off del suo girone di Eccellenza. I bluamaranto dominano nel gruppo A battendo per 3-2 in finale la Cuoiopelli, malgrado la peggior posizione ottenuta in classifica al termine della regular season (quarto posto contro secondo posto). Ora la squadra di mister Settesoldi dovrà vedersela con il Granamica, squadra emiliana che ha già vinto il suo play off, per il primo turno delle fasi nazionali.

Due sfide, andata e ritorno, che si giocheranno a partire dal prossimo weekend, con primo match in trasferta per i lanieri. Ma torniamo al match con la Cuoiopelli. Partenza col turbo inserito per gil uomini di Settesoldi. Al 2’ cross di Castiello, girata di testa di Chiaramonti che realizza l’1-0 al primo tentativo. Al 15’ punizione dal limite per la Zenith, con ancora Chiaramonti che spara fuori di poco complice una deviazione della barriera. Al 20’ ancora pratesi in avanti: Ciravegna serve Chiaramonti, scarico per il sinistro di Kouassi, che sfiora il palo. Si va al riposo con la Zenith Prato in vantaggio 1-0 e il Cuoiopelli in grosse difficoltà. Nella ripresa i bluamaranto continuano a martellare a gran ritmo per chiudere la pratica. Al 56’ Chiaramonti in acrobazia trova la presa sicura di Pulidori. Al 63’ in contropiede i pratesi colpiscono ancora e finalizzano al termine di un’azione convulsa e caparbia, con un pizzico di fortuna, grazie al guizzo di Ciravegna. Il 2-0 accende la partita. Il Cuoiopelli non ci sta a perdere e prova a riaprire il match. Passa un minuto e Benericetti pesca Fantini tutto solo in area di rigore: per l’attaccante del Cuoiopelli è un gioco da ragazzi battere di testa Brunelli. E’ solo un fuoco di paglia. All’80’ Chiaramonti viene atterrato in area da Nardo e guadagna un penalty che si incarica egli stesso di trasformare, mettendo definitivamente in ghiaccio il risultato. Nel finale, in pieno recupero, però, Guerrucci da fuori area beffa Brunelli per il definitivo 3-2, che per fortuna della Zenith Prato non modifica la sostanza della finale play off. Il sogno continua.

Leonardo Montaleni