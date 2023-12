Zenith, momento magico. È la terza vittoria di fila

Zenith Prato

2

Geotermica

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Ciravegna, Rosi, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Luka, Mari, Moretti, Buscema, Macchi, Chiaramonti, Nucci, Lombardi. All.: Settesoldi.

GEOTERMICA: Rossi, Landi, Romeo, Pavoletti, Spagnoli, Misseri, Dussol, Pashja, Pellegrini, Falchini, Zoncu. A disp.: Bettarini, Burini, Penco, Mecacci, Puccini, Pruneti, Caccio, Scottu, Gadiaga. All.: Niccolai.

Arbitro: Fioravanti di Firenze.

Reti: 7’ Castiello, 74’ Ciravegna.

Continua il momento magico della Zenith Prato (foto Parisi), che raggiunge la zona play off del girone A di Eccellenza imponendosi per 2-0 anche contro il fanalino di coda Geotermica e raggiungendo il quarto posto a quota 22 punti. Partono subito forte i padroni di casa: al 7’ percussione di Castiello che si accentra e lascia partire un tiro imparabile per Rossi, portando in vantaggio i suoi. Gli ospiti accusano il colpo, ma il primo tempo scorre via senza grandi emozioni. SI va al riposo con i padroni di casa in vantaggio di misura. Nella ripresa subito più arrembanti i ragazzi allenati da Settesoldi. Al 47’ Kouassi sugli sviluppi di un corner spara a lato da buona posizione. Si vede il Geotermica al 58’, ma l’intervento di Cela a deviare in angolo la conclusione di Puccini è fondamentale. Al 63’ è Bagni a colpire in pieno la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i padroni di casa. Quattro minuti dopo Rosi serve Ciravegna sul filo del fuorigioco, ma il suo pallonetto a scavalcare Rossi finisce di poco a lato. E’ solo la prova generale del raddoppio, che arriva pochi minuti dopo sempre grazie a Ciravegna, bravo ad anticipare portiere e difensore su cross di Lunghi e insaccare di testa il gol della sicurezza per i bluamaranto. Nel finale altri tentativi fuori bersaglio di Chiaramonti e Kouassi, ma il risultato non cambia più. Per la Zenith, alla terza vittoria consecutiva, va benissimo anche così.

L. M.