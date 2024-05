Zenith oltre tutti i limiti: "Non dobbiamo fermarci"

"Sono davvero contento per questi ragazzi. Hanno fatto una stagione importante e una partita straordinaria nella semifinale play off contro il Camaiore. Si meritano questa finalissima". E’ al settimo cielo, anche se cerca di mantenere i piedi per terra, Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, fresca di vittoria per 2-1 nella semifinale dei play off del girone A di Eccellenza sul campo del Camaiore. I bluamaranto, con una bella prestazione, sono riusciti a ribaltare i pronostici della vigilia e ad accedere alla finalissima, dove sfideranno il Cuoiopelli, secondo in classifica al termine della regular season: "Contro il Camaiore la squadra ha giocato una partita vera, difficile, anche spigolosa in alcuni tratti. Si è vista la differenza di esperienza in qualche situazione, ma i miei ragazzi sono stati superlativi, al cospetto di avversari molto più navigati, che hanno fatto qualsiasi cosa per provare a passare il turno – commenta ancora Settesoldi –. Nel primo tempo siamo andati meritatamente in doppio vantaggio e potevamo anche chiudere con un parziale ancor più rotondo. Poi nell’unico errore difensivo della partita abbiamo incassato il gol del 2-1 che ha un po’ rianimato i nostri avversari. Abbiamo comunque retto bene l’urto e portato a casa una vittoria davvero meritata e molto importante, al cospetto di una squadra che era stata costruita per lottare al vertice del campionato". Una post season, insomma, iniziata nel migliore dei modi per il sodalizio di via del Purgatorio: "Mentalmente dobbiamo pensare che è iniziata una nuova competizione. Lasciarci alle spalle quanto è accaduto nella stagione e approcciare ad ogni partita come se fosse l’ultima". Il futuro va costruito passo dopo passo: "E’ impossibile programmare, vincendo proseguiremo a giocare, perdendo finirà tutto – spiega ancora il tecnico della Zenith Prato –. In finale affronteremo la Cuoiopelli, con l’obbligo di vincere, visto che abbiamo chiuso la regular season in posizione peggiore rispetto ai nostri avversari, che al contrario potranno accontentarsi del pareggio, dopo eventuali supplementari. Non sarà facile, perché è una squadra con grandi individualità, da prendere con le molle se dimostrerà di avere le giuste motivazioni". L.M.