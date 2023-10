Zenith, quante emozioni. Ecco un punto di rigore

Zenith Prato

1

Pro Livorno Sorgenti

1

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Gonfiantini, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Castiello, Diffini, Casini, Mari, Moretti, Falteri, Luka, Braccesi. All. Settesoldi.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lucarelli, Michelotti, Cavalli, Lischi, Montagnani, Marcon, Cutroneo, Signorini, Calio. A disp.: Marchetti M., Palminteri, Galeone, Montecalvo, Maffei, Gianfranchi, Lucchesi. All. Bandinelli.

Arbitro: Mauro di Pistoia.

Reti: 12’ Lucarelli, 58’ (r) Chiaramonti.

Gara avvincente e ricca di emozioni fra Zenith Prato e Pro Livorno Sorgenti, che alla fine impattano sull’1-1. I bluamaranto rimangono in serie positiva, ma non accorciano sulle zone alte e rimangono a quota 9 punti a metà della classifica del girone A di Eccellenza. Ma andiamo con ordine. Partono forte i labronici, che al 12’ trovano il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione col colpo di testa di Lucarelli. Due minuti dopo la Zenith Prato prova a reagire con un gran tiro di Ciravegna deviato sulla traversa da Serafini. Al 18’ direttamente da corner è Lunghi con un gran tiro al volo a scheggiare la traversa. Prima dell’intervallo ci riprova ancora Ciravegna, ma stavolta la conclusione finisce a lato. Si va al riposo con i padroni di casa sotto di una rete.

Nella ripresa i bluamaranto spingono subito a caccia del pari. Al 48’ Ciravegna non trova il guizzo da due passi su cross di Kouassi e poco dopo è Chiaramonti a trovare la parata di Serafini con un tocco ravvicinato dal cuore dell’area. Al 50’ i padroni di casa si lamentano per un fallo in area su Ciravegna, ma si prosegue. Al 57’ Cavalli stende Chiaramonti in area e stavolta arriva il penalty per i locali, che lo stesso Chiaramonti trasforma con freddezza. Dopo il pareggio la squadra di Settesoldi prova anche a portare a casa l’intera posta in palio, ma i vari tentativi di Chiaramonti, Ciravegna e Lunghi non vanno a buon fine. L. M.