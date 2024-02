Zenith, un punto amaro. Adesso è al quinto posto

Zenith Prato

0

Ponte Buggianese

0

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (77’ Gonfiantini), Castiello, Mariani, Luka (67’ Casini), Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Moretti (67’ Falteri), Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Lombardi, Mari, Buscema, Macchi, Braccesi. All.: Settesoldi.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese (41’ Kapidani), Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Giannini, Gianotti, Sali (53’ Gargani), Nardi, Pievani. A disp.: Santalucia, Chiti, Seghi, Ferrari, Birindelli, Passaretta, Zani. All. Gutili.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Amaro in bocca per la Zenith Prato, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Ponte Buggianese e si allontana dalle primissime posizioni nel girone A di Eccellenza, rimanendo comunque al quinto posto con 32 punti. I bluamaranto provano fin da subito a fare la partita. Al 12’ ci prova Moretti da fuori, ma Rizzato è attendo a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Moretti fa la barba al palo. Al 14’ finisce a lato anche il destro velenoso di Ciravegna.

Alla mezzora serve ancora un grande intervento di Rizzato per dire di no al colpo di testa di Ciravegna. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa le occasioni da rete latitano. Al 57’ ci prova Saccenti da fuori con un tiro abbondantemente alto sopra la traversa. Un minuto dopo Bucciantini recupera un ottimo pallone sulla trequarti, serve Kouassi che pennella per lo splendido colpo di testa di Chiaramonti, anche questo alto di poco. Al 65’ unico brivido del match per la difesa locale sugli sviluppi di un calcio d’angolo, col pallone che attraversa tutto lo specchio senza che nessuno degli attaccanti ospiti trovi la deviazione vincente. Il match si chiude quindi in parità, con più di un rammarico per gli uomini di mister Settesoldi.

L. M.