Zentih, battuta d’arresto. La spunta la Pro Livorno

PRO LIVORNO SORGENTI

1

ZENITH PRATO

0

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Solimano, Lucarelli, Quilici, Cavalli, Lischi, Montagnani (69’ Putrignano), Santagata, Cutroneo (88’ Fornaciari), Signorini, Lucchesi (77’ Strambi). A disp.: Fraschi, Accordino, Turini, Di Fiandra, Maffei, Gianfranchi. All. Bandinelli.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini (67’ Gonfiantini), Mariani (87’ Falteri), Kouassi, Cela, Lunghi (73’ Mari), Ciravegna, Saccenti (67’ Moretti), Castiello, Chiaramonti, Rosi. A disp.: Pellegrini, Braccesi, Macchi, Casini, Luka. All. Settesoldi.

Arbitro: Pianigiani di Siena.

Reti: 54’ Lucarelli.

Note: 75’ espulso Signorini.

Si interrompe la striscia positiva della Zenith Prato, che viene battuta di misura sul campo della Pro Livorno Sorgenti e rimane bloccata a quota 35 punti, scivolando al quinto posto nella classifica del girone A di Eccellenza. Partono subito forte i labronici con due occasioni per Lucarelli, che di testa non trova la porta per questione di centimetri. Al 32’ rispondono i pratesi con la percussione centrale di Kouassi che costringe Serafini alla deviazione in angolo. Sul corner successivo Cela non trova il bersaglio grosso. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa la Zenith Prato inizia col piede giusto e va subito vicina al gol prima con Ciravegna, poi con Chiaramonti. Al 54’però i padroni di casa passano in vantaggio: lancio lungo per Cutroneo che si libera della marcatura e crossa al centro per l’accorrente Lucarelli, che di testa non lascia scampo a Brunelli. Al 75’ la Pro Livorno Sorgenti rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Signorini. La Zenith Prato però non riesce ad approfittarne e si rende pericolosa solo in pieno recupero con un tiro dal limite di Falteri che colpisce la traversa, rimbalza sulla linea e poi viene allontanato dalla difesa di casa, a difesa del risultato acquisito.

L. M.