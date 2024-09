Campionati italiani di tiro a segno, a Bologna è sfida tra Maldini e Monna

Bologna, 10 settembre 2024 - E’ il giorno della grande sfida. Sembra un duello, visto che vengono usate le pistole, è semplicemente il confronto tra due atleti straordinaria: Federico Nilo Maldini, 23 anni, che ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Parigi e Paolo Monna. Fino a domenica ci sono i campionati italiani di tiro a segno.

La conferma che Bologna è una capitale italiana dello sport. C’è la Coppa Davis a Casalecchio? Sì. Ma a pochi chilometri di distanza dell’Unipol Arena, ci sarà uno storico impianto che ospiterà per sei giorni i campionati italiani di tiro a segno. E’ la stella assoluto in via Agucchi è proprio Federico Nilo Maldini, l’atleta cresciuto in via Agucchi che a Parigi, poco più di un mese fa, ha raggiunto il top della sua giovane carriera - ha solo 23 anni - vincendo l’argento nella pistola ad aria compressa. E intanto, al poligono di via Agucchi, dove aveva provato, inizialmente, anche la carabina, salvo poi indirizzarsi sull’arma più corta, Federico Nilo conquista un tricolore anche sulla distanza dei 50 metri.

Felice, Maldini. “I campionati italiani sono un evento molto importante, ci tengo tantissimo a far bene in particolare nella mia città, Bologna. “Avverto tanta pressione ma allo stesso tempo belle sensazioni: ci sono i miei tifosi, sto facendo tante foto, è più impegnativo ma del tutto normale. Sarò in gara quasi tutti i giorni, anche nelle gare che meno si addicono alle mie caratteristiche: è un modo per sperimentare e spezzare la monotonia”.

Federico Nilo non sarò l’unico bolognese. Al poligono anche Marco Suppini di Vergato. Dopo aver disputato i Giochi di Tokyo ha salto quelli di Parigi: la sua rincorsa verso Los Angeles 2028 comincia proprio ora. Tra gli altri ‘bolognesi’ in pedana Cristina Magnani, di Ferrara, ma tesserata per il tiro a segno Bologna e Martino Gentilini. Entrambi sono specialisti della pistola e del tiro celere dai 25 metri. Cristina, poi, è attesa dai Mondiali Juniores di Lima a fine mese e dalla rassegna iridata universitaria in programma in India a inizio novembre. Attenzione anche a Jacopo Cappelli. E’ faentino, usa la carabina, anche lui è tesserato per il Tsn Bologna ed è reduce dalla partecipazione alle Paralimpiadi nelle gare dai 10 e 50 metri. Detto che in via Agucchi ci saranno complessivamente 1.400 atleti (per oltre duemila prestazioni), venerdì è prevista una serata di gala per celebrare gli assi azzurri e i loro successi.