Cavalieri, arriva l'undicesima vittoria: espugnato il campo della Rugby Roma

Prato, 28 gennaio 2024 - “Una vittoria importante, che ci consente di consolidare ulteriormente il secondo posto. Faccio i miei complimenti ai ragazzi”. Il presidente Francesco Fusi ha così commentato l'undicesima vittoria in campionato colta dai Cavalieri Union, in dodici gare sin qui disputate. Gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno espugnato il campo della Rugby Roma, con un 44-28 che lascia poco spazio a recriminazioni e che permette a capitan Puglia e compagni di aggiudicarsi anche il match di ritorno contro i romani, dopo il successo dell'andata. Al termine della dodicesima giornata del torneo, la Lazio rimane in testa al girone 3 di Serie A con 59 punti, ma i Cavalieri rimangono a loro volta secondi a quota 54. Due squadre che sembrano ormai giocare in una competizione a parte, visto che l'Avezzano attuale terza forza del raggruppamento è terzo a 41. E il prossimo 11 febbraio, i ragazzi di Chiesa tenteranno l'aggancio alla vetta ospitando al Chersoni l'UR Firenze.

RUGBY ROMA: Adriani; Gualdambrini (41’ Cappucci), A.Pastore Stocchi, Giacometti (42’ Pollak), Zorobbio; Valsecchi, Casagrande (50’ Casasanta); Elias, Falcini (50’ Bernasconi), Trivilino (44’ Perissa); Cioni, Fatucci; Battisti (53’ Lo Guzzo), Rivas (68’ Vivaldi), Fratini (44’ Chiotti). All.: Montella. CAVALIERI UNION: Magni; Pesci (68’ Fondi), Marioni (50’ Pancini), Nistri, Fattori; Puglia, Renzoni (61’ Marzucchi); Reali, Righini, Dalla Porta (70’ Attucci); Casciello, Gianassi (41’ Ciampolini); Pesucci (50’ Sassi), Giovanchelli (50’ Di Leo), Rudalli (45’ Sansone). All.: Chiesa. Arbitro: Paolo Acciari (Perugia). Marcatori: 4’ m. Righin (tr. Puglia), 10’ m. Dalla Porta (tr. Puglia) 16’ c.p Puglia, 18’ m. Rivas (tr. Valsecchi), 22’ m. Magni (tr. Puglia) 26’ m. Pastorestocchi (tr. Valsecchi), 38’ m. Marioni (tr. Puglia) 49’ m. Nistri, 57’ m. Rivas (tr. Valsecchi) 64’ m. Magni, 68’ m. Zorobbio (tr. Valsecchi) 76’ c.p. Puglia

G.F.