Black SheepS in bicicletta. Tra passione e agonismo

Un progetto a 360 gradi sul ciclismo, sia fuoristrada che strada, formando tanto un gruppo agonistico per tutte le categorie e discipline quanto un gruppo ricreativo operante nel settore turistico o nel supporto formativo/sportivo ai bambini all’interno delle scuole con corsi tenuti dai propri tecnici federali. Questa è l’ambiziosa mission che si è data la Asd Black SheepS Montalbano, nuova realtà sportiva nata a Bassa di Cerreto Guidi grazie alla passione per la Mountainbike e per il ciclismo in generale del presidente Enrico Zavaglini, del vicepresidente Gabriele Pesantini, e dei consiglieri William Franceschini, Massimo Serni e Andrea Giorni. Il direttore sportivo, anche guida cicloturistico Sportiva Fci, è Alessio Lotti e tra i collaboratori ci sono Alessandro Orsolini e Luca Menichetti (presidente del Comitato Regionale Toscano per la Federazione Ciclistica Italiana). "Black SheepS Montalbano, alla lettera ‘le pecore nere del Montalbano’ – spiegano dalla società – identifica bene come ci sentiamo, ossia un gruppo di persone appassionate delle due ruote che vivono il ciclismo in maniera totalmente diversa dalla grande massa".

Attualmente la società sta partecipando a gare nazionali e internazionali con due atleti Juniores (17-18 anni), Leonardo Zeno Lotti e Matteo Orsolini, due Allievi (15-16 anni), Cosimo Lotti e Ludovico Manzi, l’Elite Master Giulia Maccioni (campionessa Toscana Urban in carica) ed altri 13 atleti Master. Lunedì scorso gli Juniores Orsolini e Lotti hanno partecipato con buoni risultati alla cronometro individuale su strada sullo stesso percorso della Tirreno Adriatico, con tanti partecipanti di alto livello. Il gruppo fuoristrada ha invece preso parte alla prima prova del Toscano Enduro Series a Castelnuovo Val di Cecina: terza Giulia Maccioni tra le Elite Woman Sport, quinto Bruno Raffaello tra i Master 3, terzo Enrico Zavaglini tra i Master 5 e secondo Cristiano Riccomi tra i Master 6. L’obiettivo primario della società è quello di trovare una sede fisica dove poter far svolgere l’attività ciclistica giovanile e amatoriale in tutta sicurezza e diventare così Scuola di Ciclismo. Molte anche le escursioni in bicicletta organizzate dal club, sia diurne che notturne, come l’ormai famosa "Da Birra a Birra", che si tiene a giugno sui sentieri del Montalbano.