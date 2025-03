Ciclismo. Galigani (Arcadia) in evidenza. Ok Gaggioli (Monsummanese)

Un buon avvio di stagione per le società e gli atleti pistoiesi delle categorie Elite Under 23 e Juniores. È il primo parziale bilancio a una settimana dall’inizio dell’attività anche per le categorie giovanili (Esordienti e Allievi) previsto per domenica 23 marzo a Monte San Quirico in provincia di Lucca. Nella Firenze-Empoli la bella prestazione del pistoiese di Bottegone, Leonardo Galigani della Pistoiese Arcadia a lungo in fuga e giunta decimo al termine della classica nazionale di apertura dell’annata. Restando agli Élite e Under 23, l’altro risultato da ricordare e sempre da parte della stessa formazione, è il nono posto del colombiano Alejandro David Hernandez Camargo a Civitanova Marche.

Nella categoria Juniores invece nella gara di apertura, il Gran Premio Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio, ottavo posto al debutto in categoria per Luciano Gaggioli esponente della Polisportiva Monsummanese dopo un apprezzabile finale di corsa. Nella stessa gara che ebbe un grande successo di partecipazione di atleti e di pubblico, nono posto per Giuseppe Sciarra del Team Cesaro Franco Ballerini il quale ha ottenuto lo stesso risultato domenica scorsa sul Circuito degli Assi a Calenzano nel Memorial Paolo Baicchi. Per la squadra pistoiese quest’ultima competizione non è stata felice, in quanto Davide Giulietti e Nicola Cerame sono rimasti vittime di cadute che ha richiesto il trasporto in ospedale per gli opportuni interventi prima di essere dimessi. La squadra diretta da Luca Scinto nella gara di Calenzano ha conseguito il settimo posto con il fiorentino di Rufina, il velocista Niccolò Iacchi, mentre durante i 22 giri del circuito calenzanese si è mostrato tra i più vivaci e intraprendenti Michele Pascarella. Nella gara buon piazzamento infine per Matteo Luci, l’atleta di Limite sull’Arno che corre nella Polisportiva Monsummanese. Luci si è classificato al sesto posto.

Antonio Mannori