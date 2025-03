Granfondo del Po, festa per mille. Sfilano le bici all’ombra del Castello. Torpedone colorato su due percorsi

La Granfondo del Po si conferma con grandi numeri. Si è tenuto ieri mattina l’appuntamento ciclistico ferrarese più atteso tra i ciclisti, che hanno partecipato numerosi, oltre mille gli iscritti finali partita all’ombra del Castello Estense. Atleti provenienti da diverse regioni e anche qualche ciclista straniero. Suggestiva come sempre la partenza, con un serpentone colorato di ciclisti che è proseguito per i due percorsi previsti dall’evento, quello ‘lungo’ di 139km e il ‘corto da 76,6 km. A dare il via l’assessore allo sport Francesco Carità. La manifestazione è stata promossa ed organizzata da Po River Asd Aps, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione.

I percorsi del lungo di 139km e il corto di 76,6 km, hanno attraversato anche i comuni rivieraschi della provincia di Rovigo lungo il fiume Po. Nel dettaglio la direzione del percorso da 76,6 km Ferrara, Pontelagoscuro, Polesella, Ro Ferrarese, Coccanile, Cesta, Cologna, Alberone (punto ristoro), Zocca, Malborghetto di Boara e ritorno a Ferrara. Invece il ‘lungo’ da 133km Ferrara, Pontelagoscuro, Canaro, Polesella, Guarda Veneta, Crespino, Villanova Marchesana, Papozze, Bottrighe, Corbola (punto ristoro), Ariano nel Polesine, Ariano Ferrarese, Berra, Guarda, Ro Ferrarese e arrivo a Ferrara. L’arrivo dei ciclisti è stato in via Bacchelli, i primi a tagliare il traguardo quelli del percorso corto, mentre il percorso lungo qualche ora dopo. Le premiazioni degli assoluti maschili e femminili si sono tenute direttamente all’arrivo, mentre al Pala palestre i ciclisti hanno potuto ritirare i premi delle categorie. La classifica assoluta maschile del ‘corto’ ha visto la vittoria di Alberto Brini (Asd Capitani Minuteria metalliche), secondo Lorenzo Visani (Jun BD Fast) e terzo Michele Malavolta (Jun BD Fast). Tra le donne, invece, vittoria per Alessia Piva (Asd Rainbow high road), precedendo Viviana Zago (Team Passion Faentina) ed Eleonora Calvi Di Coenzo (Rodman Azimut squadra). A seguire le premiazioni dei due podi del percorso ‘lungo’: tra gli uomini successo per Loris Paoli (Asd Swatt Club), poi Alessandro Motta (Se2 Highroad team) e Filippo Fiorini (Team Passione Faentina). A completare il podio femminile Kelly Sichi (Zero cycling team), Vanessa Santeliz Bautista (Team Factor Hicabi Stemax) e Alessio Quaglio (Asd Team Armistizio). Il premio per il gruppo più numeroso parla toscano, col Team Factor Hicari Stemax, sul podio le due ferraresi ‘Borghi Bike’ e Atletica Corriferrara.

Mario Tosatti