Ciclismo, domenica ultima prova a Ponte a Elsa del Trofeo 10 Comuni

Ponte a Elsa,20 marzo 2025 - Con la nona e ultima prova in programma domenica 23 marzo a Ponte a Elsa, si chiude il 33° Trofeo 10 Comuni di mountain bike indetto dall’Uisp Empoli Valdelsa e che anche quest’anno ha riscosso un ottimo successo. L’organizzazione della manifestazione di domenica è affidata a L’Officina Team-Circolo “O.Ristori” Sala 78 con il patrocinio dei comuni di Empoli e San Miniato. Essendo l’ultima prova il punteggio sarà doppio e la gara si svolgerà su di un circuito di 8 km e 800 metri con un dislivello di 295 metri da ripetere tre volte per complessivi km 26,400. Il ritrovo alle 7,30 presso il Circolo “O.Ristori” di via Livornese mentre la partenza della gara avrà luogo alle 9,30 da Piazza degli Alberi. La manifestazione di Ponte a Elsa è aperta anche alle categoria Gravel ed E-Bike con premiazione presso il circolo.