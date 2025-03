’Fiscaglia Bike’, la quinta edizione: "Sport e promozione del territorio"

Agonisti e appassionati di mountain bike sono pronti a salire in sella per la quinta edizione di ’Fiscaglia Bike’. Un appuntamento che unisce lo sport alla promozione del territorio, quello che si terrà domenica su un tracciato che toccherà tutte e tre le località del Comune. A presentare l’evento, in questi giorni, sono stati i presidenti delle associazioni organizzatrici Asd Gcm Migliarino e Asd Team Mbm Ciclismo Migliaro, rispettivamente Fabio Trombini e Michele Maccanti, affiancati dal sindaco Fabio Tosi e dal vicesindaco con delega allo Sport Francesco Sovrani. Alla gara competitiva, valida come tappe dei circuiti "Mare & Collina" e "Coppa Romagna", si affianca la cicloescursione off-road, con punto di partenza e arrivo al campo sportivo di Massa Fiscaglia. Due i percorsi, che si dirameranno prevalentemente su strade sterrate ed erbose: una di circa 52 chilometri, l’altro di 23 chilometri. L’agonistica prenderà il via dalle 9.30, mentre l’escursionistica e ludica tra le 7.30 e le 9. Ma non è tutto.

Vi sarà spazio anche per i più piccoli e per persone con disabilità, all’insegna dell’inclusione. Infatti dalle 10, sempre dal campo sportivo di Massa Fiscaglia, saliranno in bici i partecipanti alla Fiscaglia Bike Kids: una cicloescursione su un tratto asfaltato di 10 chilometri lungo la nuova ciclabile della Corba, dedicata a minori accompagnati dai genitori curata dall’Odv "Il Volo", che farà da aprifila con Sofia e la loro e-cargo bike. "Domenica attendiamo un migliaio di persone sul nostro territorio, considerando la concomitanza con la Coppa dei Campioni Fipsas sul campo di gara navigabile di Migliarino. Crediamo molto nella Fiscaglia Bike, una manifestazione cresciuta nel tempo e capace di unire lo sport alla promozione del territorio, che i partecipanti potranno conoscere apprezzare durante un percorso suggestivo".

Sia il primo cittadino che il vice ringraziano gli organizzatori, nonché tutte le realtà locali che a vario titolo saranno impegnate nella manifestazione, "che vedrà il coinvolgimento di circa un centinaio di volontari – spiega Sovrani – ed è particolarmente sentita dalla comunità". Un grazie particolare viene rivolto all’Auser di Massa Fiscaglia, che curerà il pranzo che si terrà al palazzetto dello sport della località: "Siamo felici di collaborare a questa manifestazione di grande valore che dà lustro alla nostra comunità – dice Teresa Travasoni di Auser –. Lo scorso anno abbiamo servito a tavola 470 persone e quest’anno i numeri non saranno inferiori". Per informazioni e iscrizioni (che si potranno effettuare anche il giorno dell’evento): 347-8219739; 335-5279215 o sui canali Facebook e Instagram di Fiscaglia Bike.

Valerio Franzoni