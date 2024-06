Brillano le stelline di Cesano. Nicole Bracco trionfa in sella all’Omnium esordienti di ciclismo

Brillano le “stelline“ della Società Ciclistica Cesano Maderno al Gran Premio Velodromo di Fiorenzuola d’Arda, dove si è tenuto il Meeting nazionale su pista per le categorie giovanili. La formazione guidata da Guido Roncolato ha dominato la classifica dell’Omnium esordienti in tre prove grazie al successo di Nicole Bracco (foto) che si è imposta davanti alla compagna di colori Giulia Lombardia, mentre a completare il podio con la terza posizione ci ha pensato Isabel Di Sciuva del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Vittoria sfiorata di Giulia Costa Staricco con le allieve. La 16enne besanese chiude alle spalle dell’orobica Silvia Milesi (US Ossanesga) e davanti a Greta Bordin (Cicli Fiorin). Infine tra gli allievi, bronzo per Lorenzo Milani anch’egli della Fiorin di Seveso.

Dan.Vig.