Ciclocross, gli otto vincitori dei titoli italiani giovanili a Follonica

Follonica (Grosseto), 5 gennaio 2025 – La seconda giornata della rassegna tricolore giovanile di ciclocross a Follonica all’interno dell’Arena Spettacoli in pratica l’ex ippodromo, nel ricordo di Romano Scotti, Angelina Galloni e Raffaele Metti (padre dell’ex presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti). Organizzata dalla ASD Romano Scotti con la collaborazione della Asd Impero e della Free Bike Pedale Follonichese 1956 con il patrocinio della Regione Toscana e della Città di Follonica, prevedeva otto titoli per le categorie esordienti e allievi, maschi e femmine. La manifestazione si è aperta di buon mattino con il primo titolo italiano individuale conquistato dal tredicenne lombardo Nicolò Ferrari della Melavì Tirano Bike, il quale si è affermato grazie all’allungo sferrato poco dopo metà gara che gli ha permesso di distanziare gli avversari. Il valtellinese ha concluso la sua vittoriosa prova con una quindicina di secondi nei confronti del veneto Santiago Bembo (G.S. Mosole), mentre terzo è giunto l'emiliano Thomas Vitaloni della Ciclistica 2000.

Al quarto posto Ghilotti, quinto Pisarra. Nella gara esordienti 2° anno altro titolo per la Lombardia grazie a Luca Ferro (Bustese Olonia) che nonostante un paio di contrattempi durante la prova ha saputo conquistare la testa andando a indossare la maglia tricolore. Ai posti d’onore il veneto Alberto Finetto della Hellas Monteforte e il friulano Gabriele Molinari (Jam’s Bike Team Buja), quindi Dal Molin e Engele. I due titoli esordienti donne sono stati conquistati nel primo anno dalla valtellinese Giulia Martinelli della Melavì Tirano Bike, società al secondo titolo italiano dopo quello di Ferrari, che ha preceduto di 19” e 32” le due piemontesi Giorgia Vottero (Ciclistica Rostese) e Aurora Cerame (Castellettese Cicli Varsalona). In quarta posizione la Ducco e quinta la toscana Ceccarelli. Nella gara del 2° anno successo e maglia di campionessa italiana per la veneta del Team Velociraptors Irene Righetto che ha chiuso la prova con 14” su Eleonora Flaviani (MTB Novagli) e 44” su Marta Grassi (G.S. Mosole). Quarta si è classificata la Del Ponte e quinta la Mombello. Complessivamente sono risultati 241 i concorrenti della categoria esordienti, tra maschi e femmine (58).

Nel pomeriggio ha gareggiato la categoria allievi con le 4 prove previste. La prima a salire sul gradino più alto del podio l’allieva veneta del 1° anno Matilde Carretta del G.S. Mosole. Una quindicenne bravissima che vinse nel ciclocross anche il titolo italiano esordienti 2° anno nel 2024, campionessa italiana nella prova in linea 2023, e che lo scorso anno ha vinto due titoli italiani anche su pista a confermare qualità e doti di atleta completa. Al secondo posto a 55” la lombarda Matilde Anselmi (Salus Seregno) e terza la friulana Rebecca Anzisi (Jam’s Bike Team Buja) a 1’31”. In quarta posizione la Maifrè, quinta la Masini, con 35 partenti. Nella prova del 2° anno il titolo italiano per Nicole Righetto (Team Velociraptors) sorella di Irene che in precedenza si era laureata campionessa italiana esordienti 2° anno.

La brillante veneta è al quarto titolo italiano consecutivo; in Toscana ha avuto la meglio su Sara Peruta (Salus Seregno) e Maria Chiara Signorelli (Beltrami TSA), quindi a seguire Zipoli e Cafueri. Ultime due gare quelle degli allievi. Nel 1° anno appassionante duello fino alla fine tra il valdostano Michel Careri della Salus Seregno e il friulano Alessio Borile (DP 66). Careri alla fine riusciva ad avere la meglio nei confronti del bravo antagonista, mentre la medaglia di bronzo era per il toscano Riccardo Frosini, atleta aretino portacolori del G.C. Montegrappa. La quarta e quinta piazza per D’Aiuto e Gualtieri. L’ultima gara della giornata conclusiva che ha visto impegnati 476 concorrenti, ha visto il trionfo dei gemelli marchigiani Tommaso e Filippo Cingolani del Team Cingolani. La maglia tricolore sulle spalle di Tommaso grande protagonista della stagione e medaglia d’argento per l’altrettanto bravo Filippo. Il terzo posto invece al pugliese del G.S. Il Pirata Vangi Sama RIcambi, Francesco Dell’Olio.