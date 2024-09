Ciclismo: che successo per il campionato Italiano di Pump Track. Una grande festa dello sport

Ponte Buggianese, 22 settembre 2024 – La penultima manifestazione tricolore in Toscana in questo 2024 (l’ultima sarà il 6 ottobre con l’enduro all’Isola d’Elba) grazie al patrocinio e contributo della Regione Toscana e alla collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e della Lega Ciclismo Professionistico, si è svolta all’interno del ciclodromo Alfredo Martini in località Albinatico di Ponte Buggianese.

In questa area si trova anche il bellissimo impianto “Bike 360 – The doctor’s bike park” che ha ospitato il Campionato Italiano Pump Track organizzato dalla Bike Academy Valdinievole.

Durante la riunione tecnica è intervenuto anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “Oggi vengono assegnate – ha detto il Governatore - le maglie di campione italiano pump track in questo impianto di Ponte Buggianese che riteniamo essere un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per lo sviluppo di questa specialità.

Tutto questo grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tesi e alla Federazione Ciclistica italiana e regionale per le modalità con le quali sviluppano le attività e quindi benvenuti in Toscana”. Presente anche Massimo Ghirotto, responsabile dell’attività fuoristrada che ha elogiato l’impianto e l’area intitolata al grande Alfredo Martini. Al mattino le prove ufficiali, quindi due prove cronometrate ed infine le finali con sfide ad eliminazione diretta. Al termine delle finali questi i podi del Campionato Italiano Pump Track-

OPEN MASCHILE: 1)Costerman Mattia (Team Scoutbike.com); 2)Menichetti Mattia; 3)Cellai Gianlorenzo. OPEN FEMMINILE: 1)Grigoletto Anna (SCF Panther Boys Padova); 2)Tagliapietra Camilla; 3)Pesenti Samanta. ALLIEVI: 1)Sandrini Natan (Just Bmx); 2)Mastriforti Simone; 3)Dalla Vecchia Malco. ESORDIENTI: 1)Disarò Edoardo (SCF Panther Boys Padova); 2)Canale Leonardo; 3)Torelli Pietro. ESORDIENTI DONNE: 1)Formica Olivia Lucilla (Just Bmx); 2)Pieretti Beatrice.