Campione italiano su pista. Conferme per Del Medico

Davvero due serate diverse per il diciottenne juniores versiliese di Pietrasanta Fabio Del Medico. L’atleta che corre per il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli è stato impegnato nelle due giornate di gare dei tricolori sulla pista Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze. Fabio aveva da difendere due titoli vinti nel 2023, quello del Keirin e quello della velocità. Ebbene nella prima serata che prevedeva la finale del Keirin, Del Medico rimasto chiuso al momento dello sprint decisivo finiva soltanto quarto. Era deluso, ma soprattutto arrabbiatissimo per l’esito di quella volata finale che assegnava la maglia tricolore. Il giorno dopo però quanto c’era da difendere la maglia nella prova di velocità, era motivato, caricato ed arrabbiato agonisticamente. "Sono andato al mattino a compiere una quarantina di chilometri per preparare le gare del pomeriggio, ed il pensiero era a quella finale della serata precedente andata male. Era il momento di riscattare quella prova ed è andato tutto bene". Ha scaricato il tutto durante le prove di qualificazione sfoderando grinta e potenza che certo non mancano al giovane versiliese. Successi netti allo sprint compreso la finalissima che gli ha permesso di indossare nuovamente la maglia tricolore. A chiudere una seconda giornata felice per il diciottenne di Pietrasanta, anche la medaglia di bronzo nella prova del Km con partenza da fermo. Per Fabio Del Medico l’ovazione e gli applausi degli sportivi presenti sulla tribuna della pista fiorentina, così come i complimenti dei tecnici della nazionale azzurra, Ivan Quaranta, responsabile del settore velocità, e Dino Salvoldi.

Antonio Mannori