Careri e Gualtieri, trionfo Salus

A Tarvisio, in Friuli, è stato il grande giorno di Michel Careri e Matteo Jacopo Gualtieri. Il tutto nella seconda tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, dove la Salus Seregno ha dominato la gara degli allievi di primo anno con Careri al primo posto e Gualtieri al secondo. I due atleti della Salus hanno duellato a colpi di scattati e controscatti fino a stroncare il rivale più temibile, Borile. Sterrato, asfalto, rapide salite e brusche discese, non hanno fermato la verve agonistica di Careri, 14enne valdostano al primo centro stagionale, e del suo coetaneo, il monzese Gualtieri. Una doppietta brianzola, dopo che la Salus aveva trionfato sette giorni prima con l’esordiente Nicolò Maglietti a Corridonia, nelle Marche,

Tutto il fascino del Ciclocross interpretato al meglio dalla coppia della Salus Seregno che già in queste prime gare hanno lasciato intendere quali sono le proprie intenzioni per il prosieguo della stagione invernale. Nel bilancio di giornata è finito anche il quarto posto di Sara Peruta con le donne allieve. La portacolori della Salus ha sfiorato il podio per pochi secondi. Infine, tra gli juniores undicesimo posto per Mirco Sasso, mentre il medese Matteo Villa (GC Montegrappa) si è classificato in ottava posizione.

Danilo Viganò