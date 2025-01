Ciclismo. A Pieve Torina è stata premiata Recanati come Città ciclistica dell’anno

Il riconoscimento rende merito all’intensa attività delle due ruote leopardiane. Recanati è la Città ciclistica dell’anno, applaudita nella partecipata Macerata Federciclistica in festa, che archivia la stagione 2024 a Pieve Torina, con la premiazione degli atleti e delle società. Al palazzetto dello sport è presente il sindaco recanatese Emanuele Pepa che delega il concittadino Massimo Giorgetti, esponente dell’Associazione guide cicloturistiche delle Marche, al ritiro dell’ambito premio, consegnato da Denis Cingolani, primo cittadino di Matelica. All’ideale proscenio accedono anche Paolo Marinelli, pilastro della Recanati Marinelli Cantarini, e Silvano Eugeni, vicepresidente dell’A.C. Recanati. Anche i tre sodalizi sono premiati nella manifestazione allestita dal Comitato provinciale, per la regia a quattro mani di Carlo Pasqualini e Francesco Baldoni (rispettivamente, presidente alla chiusura del mandato quadriennale e massimo dirigente del nuovo corso olimpico fino al 2028). Gratificato il Recanati Bike Team, ulteriore attestazione dell’associazionismo, che qualifica la Città della poesia anche quale crocevia dei progetti Ruote e Cultura, Ruote e Territorio. L’appuntamento rende merito alle individualità dei pedali recanatesi (campioni provinciali e regionali): Nefelly Mangiaterra, Leire Storani Ruiz Navarro, Manuel Lassandari, Mattia Mosca. Applausi da parte dei qualificati ospiti-relatori, primi dei quali il sindaco pievetorinese Alessandro Gentilucci; Cordiano Dagnoni, presidente Federciclismo nazionale; Massimo Romanelli, presidente Federciclismo Marche. La Città ciclistica dell’anno intende confermarsi nel tempo investendo principalmente nel vivaio, confermando in questa stagione il tradizionale ricco calendario (Recanati-Pieve Torina, Sarnano-Recanati, Trofeo Circolo Acli Chiarino, Trofeo Terra e Vita…), rimettendo in sella su strada gli esordienti e gli allievi. Vicino ai promotori sono i consiglieri provinciali e collaboratori di Baldoni: Giovanni Bartocci, Daniele Cervellini, Francesco Foresi, Achille Pellizzari. Domenica 2 marzo, ci sarà l’attesa presentazione dell’A.C. Recanati – Recanati Marinelli Cantarini. Umberto Martinelli