Ciclismo. A San Gimignano un fine settimana sulle due ruote

Fine settimana con il ciclismo. Si comincia oggi con la ‘Granfondo della Vernaccia’ e domani la storica ‘Coppa Martiri Montemaggio’, dilettanti Juniores U23. Granfondo al 26esimo compleanno da sotto le torri, ciclo-pedalando attraverso panorami dei vigneti del bianco vino Vernaccia. Trecento ciclo-pedalatori tra uomini e donne, dicono gli organizzatori. Due percorsi di 104 e 82 chilometri. Alla fine tutti premiati. La seconda parte del ‘weekend’ in sella alle due ruote, domani mattina da piazza Duomo ci sono già 170 iscritti dilettanti U23 da tutta Italia per un percorso di 135 km. Con la Coppa Montemaggio si fa sul serio e quest’anno sulla torta c’è stampato il numero 50. Nata nel 1946 a ricordo dei 19 giovani partigiani fucilati sul Montemaggio da una imboscata dei nazi-fascisti il 28 marzo del ’44. Con il cammino ufficiale cominciato nel ’47 dove figura il primo vincitore il giovane ciclista, e partigiano, Mauro Martinucci. In questo lungo elenco della Montemaggio ci sono fra gli altri Franco Ballerini e l’altro campione internazionale lo svizzero-italiano Fabian Cancellara che la Montemaggio ha portato e lanciato nel mondo.

Romano Francardelli