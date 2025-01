CICLISMO. Agostinelli completa il Team Soudal

Completato il sestetto del Team Soudal di Montemurlo per la stagione del fuoristrada 2025. Il team manager della società pratese Stefano Gonzi ha scelto il marchigiano Alessio Agostinelli (foto) che va ad aggiungersi al quintetto riconfermato, ed in pratica prende il posto dello spagnolo Victor Fernàndez che ha deciso di lasciare il Team Soudal. Classe 1997, Agostinelli ha buona esperienza con la sua versatilità nelle discipline cross country e marathon, un atleta completo e costante nei risultati, capace di adattarsi ai diversi format di gara. "Sono contento di entrare a far parte della famiglia Soudal, un team che rappresenta un punto di riferimento nel panorama internazionalei". Soddisfazione anche nel team manager pratese Stefano Gonzi: "Siamo entusiasti di accogliere Alessio, sarà un’altra pedina importante per la squadra nelle competizioni marathon".

Antonio Mannori