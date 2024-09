Ciclismo: al giovane russo Ermakov la 54esima Ruota D'Oro

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 24 settembre 2024 – Sul Viale Europa sede tradizionale di partenza e di arrivo e come al solito gremito di sportivi, è la ruota del ventenne russo Roman Ermakov della CTF Victorious la prima a tagliare il traguardo della 54^ Ruota D’Oro-92° Gran Premio Festa del Perdono, la gara internazionale riservata agli Under 23. Uno sprint ristretto dopo una gara velocissima e selettiva con tanti ritiri tra i 161 partenti, che ha confermato le ottime qualità di questo atleta al terzo successo stagionale. Ermakov tre giorni prima del successo di Terranuova Bracciolini, aveva vinto anche la cronometro di Cerbara in Umbria. Una splendida condizione in questo finale di stagione per il giovane russo pronto ad altre prodezze. Al posto d’onore il sudafricano Stedman quindi Pinarello. Organizzata dalla Futura Team Rosini e dal Comitato locale con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Comune di Terranuova Bracciolini (presente il sindaco Sergio Chienni) sono stati 161 i partenti con premiazione prima del via per il campione italiano Edoardo Zamperini e per il campione austriaco Marco Scherettl. Dopo pochi chilometri una fuga di 13 corridori che hanno avuto un vantaggio massimo d oltre 4 minuti. Prima del centesimo chilometro mentre sulla corsa è arrivata anche una spruzzata di pioggia il gruppo dei battistrada si frazionava mentre la selezione tra gli inseguitori era già evidente quando mancavano ancora 60 km alla conclusione. Dai fuggitivi uscivano a comandare la gara Scalco, Chesini e Putz, inseguiti da un sestetto che al km 110 rientrava sui tre. In 9 al comando e la corsa si faceva sempre più interessante con un finale che prevedeva prima la salita di Cima Monticello e quindi quella di Ascione di Cicogna con un plotoncino di 1° corridori protagonista che veniva regolato in volata dal russo. ORDINE DI ARRIVO: 1)Roman Ermakov (CTF Victorious) km 168,500, in 3h58’35”, alla media km 42,375; 2)Kyle Travis Stedman (Q36.5 Continental); 3)Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani CSF Faizanè); 4)Ludovico Crescioli (Technipes InEmiliaRomagna); 5)Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera); 6)Federico Savino (Soudal Quick Step); 7)Sebastian Putz (Tirol KTM); 8)Matteo Ambrosini (MBHbank Colpack Ballan); 9)William Harding (Zappi Racing Team); 10)Simone Griggion (Trevigiani Energia Pura Marchiol).

Antonio Mannori