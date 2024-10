Ciclismo, al via la Challenge fuoristrada a Casa Bonello

San Miniato (Pisa), 10 ottobre 2024 - Con la fine dell’attività giovanissimi su strada inizia quella del mountain bike e come da tradizione visto che sarà l’undicesima edizione, prende il via presso il ciclodromo di Casa Bonello a San Miniato all’interno dell’impianto, la Challenge fuoristrada per i giovanissimi dai 7 ai 12 anni. La prima delle tre prove (le altre due il 19 e 26 ottobre) si svolgerà sabato prossimo 12 ottobre con inizio alle ore 15 sotto la regìa della Ciclistica San Miniato S.Croce, società esperta e preparata nell’allestire questo genere di gare. Prevista una larga presenza di giovanissimi i quali come gli anni scorsi avranno a disposizione due percorsi. I concorrenti della G1-2 e 3 (in pratica 7, 8 e 9 anni) avranno a disposizione un tracciato più breve e meno impegnativo, dove comunque ci saranno ostacoli lungo il percorso, naturali e artificiali. Per le altre categorie G4-5 e 6, percorso più lungo e impegnativo con arrivo su breve rettilineo asfaltato. Ci saranno le batterie iniziali di qualifica, quindi i recuperi, le semifinali e le finali (oltre 2 ore di gare) seguite dalla cerimonia di premiazione presso i due campi gara. A questa prima prova di sabato 12 ottobre gli iscritti hanno raggiunto quota 188.