Ciclismo amatori. Beoni e Bottarelli, doppietta per il Team Frigerio Viaggi

Filippo Beoni (nella foto) e Silvano Bottarelli, rigorosamente in ordine alfabetico. Due gare e due successi: questa è stata la sorprendente costante del team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine nell’ultimo weekend ciclistico amatoriale. Beoni e Bottarelli hanno monopolizzato i terreni di gara di Vignate, nel Milanese, e di Garlasco nel Pavese mettendo a segno una nuova doppietta per la formazione di Giussano, che oggi può contare la bellezza di 37 affermazioni in stagione. I cicloamatori di Giancarlo Frigerio, al momento, hanno un rendimento superiore al resto della concorrenza. Si è visto sia nel Trofeo Effebi di Vignate dove Beoni ha dominato la volata finale battendo Alberto Tota (Rea Bike System Cars Coedil) e Lario Di Rita (La Reclamese), sia in occasione della seconda tappa del Giro di Lombardia svoltasi a Galrasco dove invece Bottarelli ha regolato i compagni di fuga Enrico Gatti del Velo Club Pontenure, Elio Colombo del Pedale Senaghese e Davide Forlini del Team Med. Quindi le due vittorie di Beoni e Bottarelli segnano una ulteriore conferma del livello raggiunto dal team brianzolo quest’anno.

