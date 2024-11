Ciclismo. Ancora un terzo posto per Gariboldi al Mugello

Ancora un terzo gradino del podio per Rebecca Gariboldi portacolori dell’Ale Cycling Team Modena nel circuito internazionale Trofeo Città di Firenze che si è svolto nel scenario dei trionfi motociclistici del circuito del Mugello.

"Una foratura al primo giro lontano dal box cambio bici ha compromesso la mia gara e mi ha costretta ad inseguire tutta la corsa – ha dichiarata Gariboldi al termine della gara che lo scorso anno lo aveva vista svettare vittoriosa –. Comunque la condizione è buona e spero di rifarmi domani nel Trofeo delle Regioni a S.Colombano alla periferia di Genova". Sempre nella Open/women dove si è imposta l’azzurra Borello che ha preceduto la tedesca Brandau è giunta 8^ assoluta e prima tra le Under del 1° anno Valeria Terzi .Nelle categorie giovanili sono saliti sul secondo gradino del podio l’allieva del 1° anno Greta Masini ed Elisa Ferrari tra le esordienti del 2° anno con l’allieva del 2° anno Beatrice Trabucchi ottima sesta di categoria che hanno completato l’ottima giornata del settore femminile dell’Ale Cycling diretto da Milena Cavani. Tanti i piazzamenti tra i maschi con Lucio Baccini (11°) e Mattia Zanetti (25°) tra gli allievi del 1° anno, l’allievo del 2° anno Nicolas Scalorbi (15°) e Giulio Baccini (16°) tra gli juniores. Bella prestazione dei modenesi tra i master M5 con Remo Bardelli che ha colto l’argento mentre il compagno di colori dello Spilla Team Spilamberto Davide Montanari si è fermato ai piedi del podio, due risultati più che positivi in previsione della griglia di partenza dei tricolori.

La stagione del ciclocross propone una lunga serie di appuntamenti nel primo weekend di novembre, oggi a Bolzano Eva Lechner in casacca Ale Team Cycling andrà a caccia del 1° successo stagionale nella gara di casa in questa che è la sua ultima stagione da ciclocrossista, mentre domani il Team del presidente Stefano Belloi al completo sarà al via della gara internazionale di Genova ed a Ospitaletto Mantovano saranno in gara gli esordienti della Ciclistica Maranello. Per i master dell’Uisp ed enti convenzionati domani a Vignola si svolgerà la 4^ prova del Trofeo Modenese organizzata dalla Pol.Olimpia con il via alle 9 delle prove mtb seguita alle 10 da quelle del ciclocross.

Andrea Giusti