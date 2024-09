Ciclismo & Libri, il nipote Jacopo dedica un romanzo giallo al nonno Gastone Nencini

Firenze,10 settembre 2024 - La ricca collana dei libri dedicata alla straordinaria carriera ciclistica di Gastone Nencini, si è arricchita in questi giorni di un altro libro dal titolo “Mistero a Bilancino”, la località del Mugello che diede i natali a Gastone. Lo ha scritto e dedicato al nonno, il nipote e figlio di Elisabetta Nencini, Jacopo Bacherini. Un libro (Syel Edizioni) di stretta attualità in quanto proprio domenica prossima a Barberino di Mugello si corre la Coppa Sportivi di Bilancino-Memorial Gastone Nencini per esordienti dedicata al campione vincitore di un Giro d’Italia e del Tour de France. Il libro che possiamo definire un romanzo giallo è stato presentato in questi giorni al Firenze Comics, suscitando immediatamente l'interesse di lettori e critici. Per il suo autore è questo anche l'esordio letterario, e il libro si distingue per la sua trama avvincente e la sua profonda connessione con il passato familiare e culturale. Ambientato nel dopoguerra, "Mistero a Bilancino" segue le vicende del maresciallo dei carabinieri, Marletta, trasferitosi nella tranquilla località di Bilancino, proveniente dal Trentino Alto Adige. Il romanzo intreccia abilmente la storia investigativa con flashback sulla gioventù di due ragazzi, Giulio e Marcello. Giulio, destinato a diventare un campione di ciclismo, e Marcello, il suo migliore amico, vivono eventi che segneranno profondamente le loro vite e influenzeranno il corso degli eventi.

La trama si sviluppa con un ritmo che mantiene alta la suspense, mentre il maresciallo cerca di risolvere un intricato mistero. La capacità di Bacherini di alternare le due linee narrative arricchisce il romanzo, offrendo al lettore una visione sfumata e avvincente dei personaggi. "Mistero a Bilancino" non è solo un tributo al genere giallo noir, ma anche un omaggio personale dell'autore a suo nonno, Gastone Nencini, leggendario ciclista nell’anno in cui il Tour de France è partito da Firenze. Con la sua trama avvolgente e la caratterizzazione profonda dei personaggi, "Mistero a Bilancino" rappresenta un'importante aggiunta al panorama letterario contemporaneo. Bacherini dimostra di avere una voce unica nel genere, promettendo di catturare l'immaginazione dei lettori e di lasciare un'impronta duratura nel mondo del noir.